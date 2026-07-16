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UnitedHealth en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juillet - ** L'action de l'assureur santé UnitedHealth Group

UNH.N progresse de 7,9 % à 451,67 dollars

**La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une maîtrise des dépenses médicales et à l’amélioration du résultat d’exploitation de sa division de services de santé Optum

** Elle table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 19,50 et 20,00 dollars en 2026, alors que les analystes s'attendent à un bénéfice de 18,47 dollars par action, selon les données de LSEG

** “Nous considérons les résultats publiés aujourd’hui comme une confirmation de la thèse haussière selon laquelle l’amélioration de la tendance et de la gestion de l’activité commence à entraîner une accélération pluriannuelle de la croissance des bénéfices”, déclare Evercore ISI

** “Les chiffres publiés aujourd’hui dépassent nos attentes, et nous pensons qu’il en va de même pour celles des investisseurs”, ajoute Cantor Fitzgerald

** Les autres assureurs santé, Humana HUM.N , CVS Health

CVS.N et Oscar Health OSCR.N ,ont progressé de 1 % à 2 %

** UNH annonce un bénéfice ajusté de 6,38 dollars par action au deuxième trimestre , contre des estimations de 4,90 dollars par action

**En tenant compte de l'évolution de la séance,UNH affiche une hausse de 36,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CVS HEALTH
106,410 USD NYSE +0,47%
HUMANA
404,585 USD NYSE -0,77%
OSCAR HEALTH RG-A
30,070 USD NYSE -1,75%
UNITEDHEALTH GRO
438,220 USD NYSE +4,69%
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