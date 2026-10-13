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UnitedHealth en hausse après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 15:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

13 octobre - ** L'action de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N progresse de 2,6% à388,2 dollars

** La société table désormais sur un bénéfice net ajusté d'au moins 20,50 dollars par action pour l'ensemble de l'exercice 2026, contre une fourchette comprise entre 19,50 et 20 dollars précédemment

** Jefferies déclare: “Nous pensions que la révision à la hausse des prévisions serait moins importante; par conséquent, une augmentation du BPA de plus de 0,75 $ pour l'exercice 2026 devrait susciter une réaction plus positive que celle observée jusqu'à présent”

** UNH affiche un bénéfice ajusté de 4,69 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 4,14 dollars par action – données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires de 112,69 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 111,4 milliards de dollars

** La société annonce un ratio des coûts médicaux au troisième trimestre — c'est-à-dire le pourcentage des primes d'assurance consacré aux soins médicaux — de 88,4%, un résultat meilleur que les estimations des analystes et que les 89,90% enregistrés l'année précédente

** “Cette surperformance semble durable et se manifeste là où il faut”, ajoute Jefferies

**En tenant compte des fluctuations en cours de séance, le titre affiche une hausse d’environ 15% depuis le début de l’année

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