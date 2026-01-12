 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UnitedHealth en baisse après que le WSJ a rapporté les détails de l'enquête du Sénat américain
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de UnitedHealth Group UNH.N ont baissé de 1,2 % à 339,72 $ avant le marché après que le WSJ ait rapporté les conclusions de l'enquête du Sénat américain sur les pratiques de l'entreprise dans le cadre du programme Medicare Advantage

** La commission sénatoriale prétend que l'assureur a utilisé des tactiques agressives pour collecter des diagnostics qui augmentent les paiements du gouvernement dans le cadre des règles d'ajustement des risques, selon le rapport

** Dans le cadre de Medicare Advantage, le gouvernement fédéral verse aux assureurs un montant fixe par membre, avec des paiements supplémentaires pour les patients souffrant d'affections coûteuses

** Le rapport ne fait aucune recommandation formelle et n'allègue aucun acte répréhensible

** UNH n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** L'action a chuté de 34,4 % au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
344,070 USD NYSE -0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank