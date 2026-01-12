UnitedHealth en baisse après que le WSJ a rapporté les détails de l'enquête du Sénat américain

12 janvier - ** Les actions de UnitedHealth Group UNH.N ont baissé de 1,2 % à 339,72 $ avant le marché après que le WSJ ait rapporté les conclusions de l'enquête du Sénat américain sur les pratiques de l'entreprise dans le cadre du programme Medicare Advantage

** La commission sénatoriale prétend que l'assureur a utilisé des tactiques agressives pour collecter des diagnostics qui augmentent les paiements du gouvernement dans le cadre des règles d'ajustement des risques, selon le rapport

** Dans le cadre de Medicare Advantage, le gouvernement fédéral verse aux assureurs un montant fixe par membre, avec des paiements supplémentaires pour les patients souffrant d'affections coûteuses

** Le rapport ne fait aucune recommandation formelle et n'allègue aucun acte répréhensible

** UNH n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** L'action a chuté de 34,4 % au cours de l'année écoulée