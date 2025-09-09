UnitedHealth augmente alors qu'elle s'attend à ce que l'adhésion à son régime Medicare soit conforme aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N augmentent de 4,5 % à 334,61 $ avant l'ouverture du marché

** La société estime qu'elle aura environ 78 % de ses membres Medicare Advantage dans des plans avec 4 étoiles ou plus, "ce qui est conforme à nos attentes et en ligne avec la performance historique"

** Le CMS attribue aux plans Medicare Advantage des notes de une à cinq étoiles pour aider les consommateurs à choisir parmi les plans

** L'entreprise réaffirme également ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2025 d'au moins 16 dollars par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 36,7 % depuis le début de l'année