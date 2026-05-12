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United va reprendre ses vols entre Houston et Caracas
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UAL.O , United Airlines a annoncé mardi qu'elle allait reprendre ses vols quotidiens sans escale entre Houston, aux États-Unis, et Caracas, au Venezuela.

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