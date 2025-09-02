United Therapeutics monte en flèche après que son médicament contre les maladies pulmonaires a atteint l'objectif principal de l'étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de United Therapeutics UTHR.O gagnent 43,88 % à 438,50 $ dans les échanges de pré-marché ** La société déclare que son médicament, Tyvaso, a atteint l'objectif principal en montrant une amélioration de la fonction pulmonaire dans un essai de stade avancé

** L'essai a étudié l'utilisation de la solution d'inhalation nébulisée Tyvaso pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique - une maladie qui affecte le tissu entourant les sacs d'air, ou alvéoles, dans les poumons

** La société a l'intention d'utiliser les données de l'essai et d'une autre étude en cours pour appuyer sa demande d'ajout de la FPI aux indications étiquetées du Tyvaso nébulisé

** Les actions de MannKind Corp MNKD.O , qui collabore avec UTHR pour une version en poudre sèche de Tyvaso, augmentent de 35,95 % à 6,24 $ avant la cloche

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de UTHR ont baissé de 13,6 % depuis le début de l'année