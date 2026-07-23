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United Rentals atteint un niveau record après la publication d'un rapport faisant état de résultats supérieurs aux prévisions et d'une révision à la hausse des prévisions
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 16:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Les actions d’United Rentals URI.N ont bondi de 13,8 % pour atteindre un plus haut historique intrajournalier à 1 177,67 dollars et figuraient parmi les valeurs les plus performantes de l’indice S&P 500 .SPX jeudi, après que la société eut dépassé les attentes de Wall Street et relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel grâce à une forte demande de location de matériel ** Mercredi en fin de journée, URI a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 12 % en glissement annuel, à 4,41 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 12,76 dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’établissaient respectivement à 4,22 milliards de dollars et 11,53 dollars, selon les données de LSEG

** La société a déclaré qu’elle tablait désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 17,5 et 17,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 16,9 à 17,4 milliards de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 17,27 milliards de dollars

** BofA Global Research maintient sa recommandation "Achat" et relève son objectif de cours de 1 195 $ à 1 300 $

** URI maîtrise ses coûts, réinvestit dans la croissance et maintient un faible niveau d’endettement (1,8x), alors que ses concurrents sont confrontés à l’inflation, à un marché local atone et à un endettement plus élevé, indique BofA dans une note adressée à ses clients

** La note moyenne de 23 courtiers est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 1 165 $ - LSEG

** L'action URI a clôturé en hausse d'environ 12 %, ce qui porte sa progression depuis le début de l'année à environ 44 %, dépassant de loin la hausse d'environ 8,5 % de l'indice S&P 500

.SPX

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
7 411,98 Pts CBOE +0,05%
UNITED RENTALS
1 141,830 USD NYSE +0,25%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/07/2026 à 16:24:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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