United renonce à son projet de fusion avec American Airlines après le rejet de sa proposition

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* American a refusé de donner suite à la proposition de United

* Le directeur général de United a déclaré que l'accord aurait été bénéfique pour l'emploi et l'économie aux États-Unis

* Trump a déclaré qu'il ne soutenait pas cette fusion

(Ajout du commentaire d'American sur son refus, plus de détails aux paragraphes 5, 8 à 11) par Shivansh Tiwary et David Shepardson

United Airlines UAL.O a déclaré lundi avoir mis fin à ses efforts en vue d'une fusion avec American Airlines AAL.O après que la compagnie rivale a refusé d'entamer des discussions à la suite d'une première approche.

“J'espérais présenter ce projet à American, mais ils ont refusé de s'engager et ont au contraire répondu en fermant publiquement la porte”, a déclaré Scott Kirby, directeur général de United.

M. Kirby avait évoqué l'idée d'une fusion avec American lors d'une rencontre avec le président américain Donald Trump fin février, comme Reuters l'avait rapporté plus tôt ce mois-ci. Cette rencontre avait été prévue pour discuter de l'avenir de l'aéroport Dulles de Washington.

M. Kirby a ajouté: “Les déclarations publiques d’American indiquent clairement qu’une fusion de ce type est hors de question dans un avenir prévisible.”

American a refusé de commenter la déclaration de M. Kirby lundi, mais a renvoyé aux propos tenus la semaine dernière par son directeur général, Robert Isom, qui avait catégoriquement rejeté toute fusion. M. Isom a déclaré qu’un rapprochement serait anticoncurrentiel et préjudiciable aux clients.

Une fusion entre deux des plus grandes compagnies aériennes américaines aurait constitué la plus importante opération de consolidation depuis plus d’une décennie, resserrant encore davantage un marché aérien intérieur dominé par quatre acteurs de taille similaire.

L'ampleur d'un tel accord avait suscité des inquiétudes parmi les analystes et les experts du secteur quant aux risques en matière de concurrence.

M. Kirby a déclaré qu'un accord “aurait considérablement augmenté le nombre total de sièges en classe économique sur le marché”, ajoutant: “Nous ne proposerions pas une fusion qui entraînerait une hausse des prix pour les clients.”

Il a également fait valoir qu’une “compagnie aérienne véritablement compétitive à l’échelle mondiale – basée aux États-Unis” créerait des emplois américains et soutiendrait l’économie américaine.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré à Reuters au début du mois que si M. Kirby souhaitait poursuivre cette fusion, il devrait “mieux expliquer en quoi cela serait bénéfique pour le consommateur américain”.

Trump a déclaré au début du mois qu’il n’était pas favorable à une fusion entre les deux compagnies aériennes. “Mais American se porte bien, et United se porte très bien. Je connais les gens de United, ils se portent très bien. Je n’aime pas l’idée qu’ils fusionnent”, a-t-il déclaré.