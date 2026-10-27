United Parcel Service prévoit des bénéfices plus importants pour la période des fêtes, malgré un volume légèrement en baisse

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(Reformulation du premier paragraphe, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2)

* UPS prévoit un bénéfice annuel et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street

* Les envois à forte valeur ajoutée stimulent les marges trimestrielles des deux principales divisions d’UPS

* UPS affirme être en bonne voie pour réaliser 3 milliards de dollars d'économies annuelles

par Nandan Mandayam et Lisa Baertlein

L'orientation d'United Parcel Service vers des activités plus lucratives lui permettra de générer davantage de bénéfices en livrant un peu moins de colis pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année et chaque année à l'avenir, a déclaré mardi la directrice générale Carol Tome.

L'action du plus grand transporteur de colis au monde a clôturé en hausse de près de 6% après qu'UPS UPS.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, grâce à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, après avoir réduit les livraisons à domicile de millions de colis non rentables pour Amazon.com AMZN.O , son plus gros client.

Basée à Atlanta, UPS s'attend à ce que son volume quotidien moyen total recule de 1,3% au quatrième trimestre, la société se montrant désormais plus sélective quant aux colis qu'elle livre. Dans le même temps, les dirigeants prévoient une hausse d'environ 3% du chiffre d'affaires de l'activité nationale de la société, qui est la plus importante, et une augmentation estimée à 7% du chiffre d'affaires international.

"Nous battons en brèche l’idée reçue selon laquelle tous les colis se valent et que le volume résout tous les problèmes", a déclaré Carol Tome à Reuters.

L’écart croissant entre le coût par colis et le chiffre d’affaires par colis permettra d’améliorer les marges de l’entreprise, ont indiqué les dirigeants.

Par exemple, la réduction par UPS des livraisons non rentables — et la baisse de volume qui en résulte — au quatrième trimestre signifie que l’entreprise peut réduire ses dépenses en main-d’œuvre ainsi qu’en location de camions et d’avions pour faire face à l’afflux de colis pendant les fêtes, a expliqué le directeur financier Brian Dykes.

Carol Tome a déclaré que les perspectives pour la période des fêtes, souvent qualifiée de "Super Bowl" pour les entreprises de livraison et les détaillants, sont solides, car les consommateurs américains continuent de dépenser malgré les pressions liées à la hausse de l’inflation et des prix à la pompe.

UNE RÉORGANISATION OPÉRATIONNELLE OUVRE LA VOIE À LA CROISSANCE

UPS a fermé des sites et supprimé des milliers d’emplois après avoir réduit ses livraisons pour Amazon. UPS a indiqué avoir achevé la réduction de ses livraisons pour Amazon au deuxième trimestre.

Son concurrent FedEx FDX.N , qui publiera ses résultats mercredi, a mis en œuvre une stratégie similaire. Les deux entreprises subissent la pression des investisseurs, qui leur demandent de présenter des résultats significatifs.

Carol Tome a également déclaré que la construction de centres de données constituait une opportunité majeure, car elle touche tous les secteurs d’activité d’UPS, qui peut acheminer par avion des composants essentiels tels que des microprocesseurs, organiser le transport maritime de matériel, stocker des marchandises et effectuer les livraisons finales.

Au troisième trimestre, UPS a affiché un bénéfice ajusté de 1,69 dollar par action, en baisse par rapport aux 1,74 dollar par action enregistrés il y a un an, mais supérieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 1,63 dollar.

La marge d'exploitation ajustée du troisième trimestre de la division nationale d'UPS, qui génère environ 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise, est passée de 6,4% l'année précédente à 7%.

La division internationale de livraison de colis, plus petite mais plus rentable, a également enregistré une marge d’exploitation ajustée en hausse à 14,9% pour le troisième trimestre, contre 14,8% l’année dernière.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les résultats du troisième trimestre témoignaient d’un "trimestre marqué par une solide exécution", tandis que Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI, a écrit dans une note que ces résultats inspiraient "une certaine confiance dans la pérennité".

UPS a également indiqué être en bonne voie pour atteindre son objectif de 3 milliards de dollars d’économies cette année. L’entreprise a déjà réalisé 1,8 milliard de dollars d’économies jusqu’en septembre.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté d’environ 7,28 dollars par action pour 2026, contre les 7,22 dollars qu’elle avait prévus en juillet. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que la société annonce un bénéfice de 7,19 dollars par action.

UPS table sur un chiffre d’affaires annuel de 92,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 91,2 milliards de dollars et un chiffre supérieur à l’estimation des analystes, qui s’élevait à 91,73 milliards de dollars.