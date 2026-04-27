information fournie par Reuters • 27/04/2026 à 13:04

United confirme avoir pris contact avec American Airlines au sujet d'une éventuelle fusion

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United Airlines UAL.O a déclaré lundi que la compagnie aérienne avait approché American Airlines

AAL.O au sujet d'une éventuelle fusion, mais qu'American avait refusé d'entamer des discussions.