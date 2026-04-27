United confirme avoir pris contact avec American Airlines au sujet d'une éventuelle fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
United Airlines UAL.O a déclaré lundi que la compagnie aérienne avait approché American Airlines
AAL.O au sujet d'une éventuelle fusion, mais qu'American avait refusé d'entamer des discussions.
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