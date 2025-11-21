United Bankshares augmente après avoir dévoilé son programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions du banque régional United Bankshares UBSI.O augmentent de 4 % à 37,18 $ ** UBSI dévoile un plan pour racheter jusqu'à 5 millions d'actions, soit 3,6% de ses actions en circulation

** Les rachats peuvent être effectués par le biais de transactions sur le marché libre et de transactions négociées de gré à gré

** UBSI a acheté 1,1 million d'actions entre le 1er octobre et le 20 novembre

** Deux courtiers sur cinq évaluent l'action à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; PT médian de 40 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action UBSI a baissé de 4,8% depuis le début de l'année