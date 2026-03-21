United Airlines va réduire de 5 % le nombre de ses vols réguliers en raison de la flambée des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du message du directeur général, et le contexte du paragraphe 2)

Le directeur général de United Airlines

UAL.O , Scott Kirby, a déclaré vendredi que la compagnie aérienne annulera environ 5% des vols prévus à court terme, en raison de la hausse des prix du kérosène due au conflit au Moyen-Orient.

"Si les prix restaient à ce niveau, cela signifierait une dépense annuelle supplémentaire de 11 milliards de dollars rien que pour le kérosène", a déclaré M. Kirby dans un message adressé aux employés et publié sur le site web de la compagnie , ajoutant que ses plans supposent que le baril de pétrole atteigne 175 dollars et ne redescende pas à 100 dollars avant la fin de l'année 2027.

Le plan actuel de la compagnie aérienne est de rétablir le programme complet cet automne, a ajouté M. Kirby.

La compagnie aérienne annule environ trois points de pourcentage de capacité pendant les périodes creuses des deuxième et troisième trimestres. Elle a également supprimé des vols à destination de l'aéroport international Ben Gurion en Israël et de l'aéroport international de Dubaï dans les Émirats arabes unis, ce qui représente environ un point de pourcentage de la capacité.

La compagnie aérienne supprimera un autre point de pourcentage de capacité à l'aéroport international O'Hare de Chicago à la suite des plans de l' administration fédérale de l'aviation visant à réduire les vols cet été.