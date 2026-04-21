United Airlines se fait l'écho de la prudence du secteur, alors que la hausse du carburant liée à la guerre en Iran réduit les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions pour le T2 sont inférieures aux attentes; la fourchette pour l'ensemble de l'année est à la traîne

* Récupération de 40 à 50 % seulement de la flambée des prix du carburant au 2ème trimestre

* Les revenus du segment premium, des entreprises et de la fidélisation restent élevés

(Mise à jour des actions, commentaires des analystes dans les paragraphes 2-3) par Rajesh Kumar Singh

United Airlines UAL.O a annoncé mardi des bénéfices inférieurs aux estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'année, en raison de la hausse des prix du kérosène qui comprime les marges et assombrit ses perspectives à court terme, même si la demande de voyages haut de gamme reste soutenue.

Les actions du transporteur basé à Chicago ont inversé les pertes antérieures et sont devenues plus élevées dans les échanges après les heures de bureau, l'apaisement des tensions géopolitiques suite à la prolongation par le président américain Donald Trump du cessez-le-feu en Iran ayant suscité l'espoir d'une baisse des prix du carburant.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les perspectives plus faibles de United étaient en grande partie dues aux coûts du carburant, les performances sous-jacentes étant par ailleurs largement conformes.

La compagnie aérienne a déclaré que ses prévisions étaient basées sur la courbe à terme du carburant aviation de la côte du Golfe au 17 avril, et a averti que les résultats pourraient se situer dans la partie supérieure de ses prévisions si les prix baissent, ou dans la partie inférieure s'ils augmentent.

LA VOLATILITÉ DES CARBURANTS ÉBRANLE L'INDUSTRIE

Ces prévisions prudentes s'ajoutent aux signes indiquant que le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran est en train de remodeler l'économie de l'industrie du transport aérien aux États-Unis.

Delta Air Lines DAL.N a déjà annulé sa croissance prévue , tandis qu'Alaska Air ALK.N a retiré ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a déclaré que les gains tarifaires actuels ne couvraient qu'un tiers environ de la hausse de sa facture de carburant. Les transporteurs financièrement plus faibles tels que Spirit Airlines SAVEQ.PK sont confrontés à de nouvelles pressions .

GE Aerospace GE.N , un fournisseur clé des compagnies aériennes, a également averti que les prix élevés du pétrole créent un contexte plus difficile pour ses clients.

United a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté de 1 à 2 dollars par action pour le deuxième trimestre. Le point médian de la fourchette, 1,50 $, est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,08 $, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice annuel de 7 à 11 dollars par action, contre une prévision d'environ 9,58 dollars par action.

United a déclaré qu'elle s'attendait à payer environ 4,30 dollars par gallon de carburant pour le trimestre en cours, soulignant la pression exercée par la hausse des coûts de l'énergie.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle s'attendait à ne récupérer que 40 à 50 % de l'augmentation des prix du carburant par le biais des tarifs et d'autres mesures de revenus au deuxième trimestre, pour atteindre 70 à 80 % au troisième trimestre et jusqu'à 85 à 100 % au quatrième trimestre.

Cela signifie que la compagnie aérienne s'attend à ce que sa capacité à récupérer la hausse des coûts du carburant par le biais des tarifs et d'autres mesures de recettes s'améliore au fil du temps, mais pas suffisamment pour compenser entièrement la dernière hausse des coûts à court terme.

LA DEMANDE DE BILLETS D'AVION HAUT DE GAMME SE MAINTIENT

United a annoncé un bénéfice ajusté de 1,19 $ par action pour le premier trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 1,07 $. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 10,6 % en glissement annuel pour atteindre 14,6 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du segment premium a augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires des entreprises a augmenté de 14 % et le chiffre d'affaires de la fidélisation a augmenté de 13 %, ce qui montre une résistance continue dans les parties de son activité qui génèrent des marges plus élevées.

Les dépenses en carburant ont augmenté de 340 millions de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 12,6 % par rapport à l'année précédente.

United a déclaré que la capacité au cours des troisième et quatrième trimestres devrait être stable ou augmenter de 2 % par rapport à l'année précédente, ce qui indique une approche plus modérée de la croissance, les compagnies aériennes essayant de protéger leurs marges.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle resterait souple en matière de capacité, avec des réductions ou des ajouts supplémentaires en fonction de la demande.

La compagnie discutera de ses résultats financiers lors d'une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs mercredi matin.