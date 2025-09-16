United Airlines salue son redressement opérationnel à Newark
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 17:30
United Airlines prévoit d'y desservir plus de 160 destinations cet automne-hiver, soit plus que tout autre transporteur dans la région de New York, avec de nouvelles liaisons vers Rome, Venise, Porto, Marrakech et Dublin.
La compagnie ajoute qu'elle prévoit de recruter quelque 2500 salariés à Newark entre 2025 et 2026. Elle précise qu'elle sera la première à utiliser du carburant d'aviation durable (SAF) sur cet aéroport, avec jusqu'à 1 million de gallons achetés cette année (soit 3,78 millions de litres).
Scott Kirby, Directeur général, souligne que Newark 'opère mieux que jamais', saluant la mobilisation des employés et la coopération avec les autorités fédérales et locales.
