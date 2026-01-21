United Airlines: résultats 4T supérieurs aux attentes, l'année 2026 commence bien

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La compagnie aérienne américaine United Airlines a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, et s'est montrée optimiste pour son exercice 2026 qui profite jusqu'à présent de la "dynamique" lancée en 2025.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4,8% sur un an à 15,40 milliards de dollars, ce qui représente un record trimestriel dans l'histoire de United Airlines, a précisé le groupe dans un communiqué, annonçant une hausse de 6% de son bénéfice net à 1,04 milliard de dollars.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 15,37 milliards et 963 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 3,10 dollars, contre 3,26 dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 2,93 dollars.

Scott Kirby, patron du groupe, s'est félicité dans le communiqué de ces performances qui "fournissent une forte dynamique de résultats qui se poursuit en 2026".

Pour l'exercice en cours, le groupe anticipe un flux de trésorerie "similaire" à celui de 2025 (2,7 milliards de dollars).

Il prévoit aussi un bénéfice net par action à données comparables compris entre 1 et 1,50 dollar au premier trimestre, et entre 12 et 14 dollars sur l'ensemble de l'année 2026.

Le consensus anticipait, avant la publication de mardi, respectivement 1,13 dollar et 13,19 dollars.

L'action United Airlines bondissait de 4,18% dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York. Elle avait terminé la séance en chute de 4,34%.

La compagnie précise avoir transporté un record de 181 millions de passagers en 2025 - soit quelque 496.000 par jour -, ce qui lui a permis d'engranger un chiffre d'affaires annuel record de 59,1 milliards de dollars. Le bénéfice net atteint 3,35 milliards.

Mais son quatrième trimestre a pâti de la paralysie budgétaire - dite "shutdown" - aux Etats-Unis qui a duré un record de 43 jours et sérieusement perturbé les transports aériens sur le réseau national. L'impact est estimé à 250 millions de dollars avant impôts.

Selon le communiqué, les revenus de la classe premium ont continué de grossir (+9% sur le trimestre et +11% sur l'année), tout comme ceux de la classe économique (+7% sur le trimestre et +5% sur l'année).

"Une tendance forte qui a continué en 2026", a relevé le groupe, ajoutant que United comptait sur la livraison au cours de l'année de plus d'une centaine de monocouloirs et d'environ vingt Boeing 787 Dreamliner, un gros porteur bicouloir.

Il prévoit de dépenser environ 8 milliards de dollars pour ses équipements.