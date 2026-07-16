United Airlines reste au sol après ses trimestriels, le marché se montre exigeant

La compagnie a publié des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes du marché malgré une forte hausse de ses coûts de carburant et relève par ailleurs le plancher de sa prévision de BPA 2026. Le marché se montre pourtant plus exigeant : le titre recule d'environ 2% à New York.

United Airlines a dégagé un résultat net publié de 805 MUSD au titre du 2e trimestre 2026, un chiffre en baisse de 17,3% sur un an mais largement au-dessus des attentes du consensus S&P qui ciblait plus modestement 583 MUSD.

Le bénéfice par action (BPA) dilué publié ressort ainsi à 2,46 USD, en baisse de 17,2%, mais là encore bien supérieur au consensus de 1,79 USD.

En données ajustées, le résultat net s'établit à 649 MUSD (-48,7%), avec un BPA de 1,99 USD (-48,6%).

Hausse du CA à deux chiffres

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 16% sur un an pour atteindre 17,7 MdsUSD, grâce à une hausse de 12,1% du revenu total par siège-kilomètre offert et à une augmentation de 3,5% des capacités. Le consensus visait 17,4 MdsUSD.

Dans le détail, les revenus des cabines premium ont progressé de 16%, ceux de la classe économique de base de 11%, les revenus du programme de fidélité de 11% et le fret de 23%.

L'EBITDA ajusté s'est établi à 1,74 MdUSD (-31,7%). La marge d'EBITDA ajustée est ressortie à 9,8%, contre 16,7% un an auparavant.

Le free cash flow s'élève à 322 MUSD, contre 1,13 MdUSD un an plus tôt, soit une baisse de 71,5%. Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles atteignent toutefois 1,6 MdUSD sur le trimestre.

Facture de kérosène XXL

La compagnie met en avant l'envolée des coûts du carburant avec une facture de kérosène trimestrielle en hausse de 84,1% sur un an, à 5,11 MdsUSD. United indique avoir compensé environ la moitié de cette hausse au 2e trimestre grâce à l'amélioration des recettes et prévoit d'en récupérer 80% à 90% au 3e trimestre, puis la totalité au 4e trimestre.

"Nos résultats montrent pourquoi nous investissons dans l'amélioration de l'expérience client dans toutes les cabines et fidélisons davantage de voyageurs. United est conçue pour prospérer dans tous les environnements", a commenté le directeur général Scott Kirby.

Il a ajouté que les investissements dans le réseau, la connectivité Starlink et les innovations destinées aux passagers renforcent l'attractivité de la compagnie malgré un contexte marqué par la flambée des prix du pétrole.

Pour la suite de l'exercice, United Airlines relève sa prévision de bénéfice par action ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 9 et 11,00 USD (vs 7 à 11 USD précédemment) malgré une hausse anticipée de près de 6 MdsUSD de sa facture annuelle de carburant par rapport aux prévisions établies en début d'année.

Les analystes sont vigilants

Selon RBC , la publication de United Airlines reste malgré tout "mitigée". L'analyste estime d'ailleurs que malgré des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement du point médian des perspectives 2026, le marché pourrait juger ces annonces insuffisantes.

Le broker estime également que les avertissements de la direction sur la hausse des coûts du carburant pourraient s'avérer prudents et souligne qu'à court terme, l'évolution des valeurs aériennes reste largement tributaire des prix du pétrole.

De son côté, Jefferies se montre plus optimiste et confirme sa note d'achat sur United Airlines, avec un objectif de cours inchangé à 160 USD.

Selon le broker, les résultats du 2e trimestre sont légèrement supérieurs aux attentes, tandis que l'activité sous-jacente du 3e trimestre apparaît plus solide qu'il n'y paraît une fois neutralisé l'impact de la hausse des prix du carburant.

Si la note salue le relèvement du bas de la fourchette de prévision BPA (passée d'entre 7 et 11 USD à entre 9 et 11 USD), l'analyste assure que United Airlines pourrait dépasser le haut de cette fourchette si les prix du carburant revenaient aux niveaux observés début juillet.