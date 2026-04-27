 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

United Airlines renonce son projet de fusion avec American
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 15:00

United Airlines UAL.O a annoncé lundi avoir renoncé à son projet de fusion avec American Airlines AAL.O après le refus de son concurrent d'entamer les négociations.

"J’espérais pouvoir présenter cette histoire à American, mais ils ont refusé d’entrer en discussion et ont répondu en fermant publiquement la porte", a déclaré Scott Kirby, directeur général de United Airlines.

L'idée d'une fusion avec American avait été évoquée par Scott Kirby lors d'une rencontre avec le président américain Donald Trump fin février, avait rapporté Reuters au début du mois. La rencontre visait à discuter de l'avenir de l'aéroport Dulles de Washington.

"Les déclarations publiques d’American montrent clairement qu’une fusion comme celle-ci est exclue pour l’avenir prévisible", a ajouté Scott Kirby.

American Airlines n’a pas souhaité commenter les déclarations de Scott Kirby lundi, mais a renvoyé aux propos tenus la semaine dernière par son directeur général, Robert Isom, qui avait rejeté catégoriquement l’idée d’une fusion. Robert Isom avait estimé qu’une telle opération serait anticoncurrentielle et défavorable aux clients.

Une fusion entre deux des plus grandes compagnies aériennes américaines aurait constitué la plus importante opération de consolidation depuis plus d’une décennie, renforçant encore un marché intérieur dominé par quatre acteurs de taille comparable.

L'ampleur d'un tel accord avait suscité des inquiétudes parmi les analystes et les experts du secteur quant aux risques concurrentiels.

Scott Kirby a déclaré qu'un accord "aurait considérablement augmenté le nombre total de sièges en classe économique sur le marché". "Nous ne proposerions pas une fusion qui ferait augmenter les prix pour les clients", a-t-il ajouté.

Il a également fait valoir qu’une "compagnie aérienne véritablement compétitive à l’échelle mondiale – basée aux États-Unis" créerait des emplois américains et soutiendrait l’économie américaine.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré à Reuters au début du mois que si Scott Kirby souhaitait poursuivre cette fusion, il devrait "mieux expliquer en quoi cela serait bénéfique pour le consommateur américain".

Donald Trump avait déclaré au début du mois n'être pas favorable à une fusion entre les deux compagnies aériennes. "Mais American se porte bien, et United se porte très bien. Je connais les gens de United, ils se portent très bien. Je n’aime pas l’idée qu’ils fusionnent", a-t-il déclaré.

(David Shepardson et Shivansh Tiwary, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,6800 USD NASDAQ -3,47%
UNITED AIRLINES
91,9000 USD NASDAQ -1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Logement neuf: bond de 33% des permis de construire accordés en mars
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.04.2026 11:14 

    Le nombre de permis de construire accordés en mars pour des logements a bondi de 33% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 43.144 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement. Ce niveau "est proche ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris hésite avant les annonces de la semaine
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:02 

    La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOHN MOORE )
    Éolien en mer : les États-Unis abandonnent deux nouveaux grands projets impliquant Engie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.04.2026 10:57 

    Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite

  • Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
    Air Liquide : CA trimestriel en-deçà des attentes avec l'Asie et l'Europe
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:52 

    Le spécialiste des gaz industriels Air ‌Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier ​trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank