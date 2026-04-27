United Airlines renonce son projet de fusion avec American

Un avion de ligne d'American Airlines

United Airlines a annoncé lundi ‌avoir renoncé à son projet de fusion avec American Airlines après le refus de son concurrent ​d'entamer les négociations.

"J’espérais pouvoir présenter cette histoire à American, mais ils ont refusé d’entrer en discussion et ont répondu en fermant publiquement la porte", a déclaré Scott Kirby, directeur général ​de United Airlines.

L'idée d'une fusion avec American avait été évoquée par Scott Kirby lors d'une rencontre avec le président américain ​Donald Trump fin février, avait rapporté Reuters au ⁠début du mois. La rencontre visait à discuter de l'avenir de l'aéroport Dulles ‌de Washington.

"Les déclarations publiques d’American montrent clairement qu’une fusion comme celle-ci est exclue pour l’avenir prévisible", a ajouté Scott Kirby.

American Airlines n’a pas souhaité commenter ​les déclarations de Scott Kirby ‌lundi, mais a renvoyé aux propos tenus la semaine dernière par ⁠son directeur général, Robert Isom, qui avait rejeté catégoriquement l’idée d’une fusion. Robert Isom avait estimé qu’une telle opération serait anticoncurrentielle et défavorable aux clients.

Une fusion entre deux des plus ⁠grandes compagnies aériennes américaines ‌aurait constitué la plus importante opération de consolidation depuis plus d’une décennie, ⁠renforçant encore un marché intérieur dominé par quatre acteurs de taille comparable.

L'ampleur d'un tel accord ‌avait suscité des inquiétudes parmi les analystes et les experts du secteur ⁠quant aux risques concurrentiels.

Scott Kirby a déclaré qu'un accord "aurait considérablement augmenté le ⁠nombre total de sièges ‌en classe économique sur le marché". "Nous ne proposerions pas une fusion qui ferait augmenter les ​prix pour les clients", a-t-il ajouté.

Il a ‌également fait valoir qu’une "compagnie aérienne véritablement compétitive à l’échelle mondiale – basée aux États-Unis" créerait des emplois américains et soutiendrait ​l’économie américaine.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré à Reuters au début du mois que si Scott Kirby souhaitait poursuivre cette fusion, il devrait "mieux expliquer en quoi ⁠cela serait bénéfique pour le consommateur américain".

Donald Trump avait déclaré au début du mois n'être pas favorable à une fusion entre les deux compagnies aériennes. "Mais American se porte bien, et United se porte très bien. Je connais les gens de United, ils se portent très bien. Je n’aime pas l’idée qu’ils fusionnent", a-t-il déclaré.

(David Shepardson et Shivansh Tiwary, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)