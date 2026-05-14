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United Airlines renforce son offre vers le Japon
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 14:15

La compagnie américaine élargit son réseau asiatique avec deux nouvelles liaisons vers le Japon, dont le premier vol sans escale entre les Etats-Unis continentaux et Sapporo.

United Airlines annonce l'ouverture de deux nouvelles lignes vers le Japon à partir de l'hiver 2026. La compagnie lancera le 11 décembre une liaison saisonnière trihebdomadaire entre San Francisco et Sapporo, opérée en Boeing 787-9 Dreamliner. Il s'agira du premier vol sans escale entre les Etats-Unis continentaux et la ville japonaise.

Le transporteur ouvrira également le 24 octobre une liaison quotidienne annuelle entre Chicago et l'aéroport de Tokyo-Narita, opérée en Boeing 787-8 Dreamliner. United assure être la seule compagnie américaine à proposer cette route.

Avec ces nouvelles dessertes, United comptera jusqu'à 13 vols quotidiens entre les Etats-Unis continentaux et 4 aéroports japonais cet hiver : Sapporo, Tokyo-Narita, Tokyo-Haneda et Osaka. La compagnie indique avoir transporté plus de 1,8 million de passagers entre les Etats-Unis et le Japon en 2025, soit davantage que l'ensemble des autres transporteurs américains réunis.

Ces nouvelles liaisons doivent également renforcer les correspondances vers 21 destinations d'Asie-Pacifique via Tokyo-Narita, en partenariat avec ANA (All Nippon Airways).

Le titre United Airlines est attendu en hausse de 0,4% à l'ouverture de Wall Street.

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