United Airlines prévoit un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre grâce à la demande de voyages haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans le communiqué de presse sur les résultats, détails de fond dans les paragraphes 4-7)

United Airlines UAL.O a prévu mercredi un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande de voyages haut de gamme et à l'amélioration du pouvoir de fixation des prix.

La compagnie aérienne basée à Chicago prévoit un bénéfice ajusté compris entre 3,00 et 3,50 dollars par action pour le trimestre se terminant en décembre. Le point médian de la prévision est de 3,25 dollars par action, contre une estimation moyenne de 2,86 dollars par les analystes, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté de United au troisième trimestre s'est élevé à 2,78 dollars par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,63 dollars par action.

Son rapport sur les bénéfices intervient à peine une semaine après que sa rivale Delta Air Lines DAL.N ait annoncé un bénéfice record pour le trimestre de décembre.

Depuis la pandémie, United et Delta ont constamment surpassé l'ensemble du secteur aérien en se concentrant sur des sources de revenus à forte marge qui exploitent la puissance financière des voyageurs haut de gamme, des voyageurs d'affaires et des voyageurs internationaux.

Cette situation a creusé un fossé de plus en plus profond dans les revenus des transporteurs américains. Alors que Delta et United génèrent la majeure partie des bénéfices du secteur, les transporteurs plus axés sur les vols intérieurs et les vols à bas prix sont confrontés à une baisse de la demande et à une pression accrue sur les prix.

United a généré 15,2 milliards de dollars de recettes au troisième trimestre, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Ses recettes de primes ont augmenté de 6 %, tandis que les recettes de fidélisation ont progressé de 9 %.