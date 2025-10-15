 Aller au contenu principal
United Airlines prévoit un bénéfice élevé au quatrième trimestre grâce à la demande de voyages haut de gamme
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Airlines UAL.O a prévu mercredi un bénéfice plus élevé que prévu pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande de voyages haut de gamme et à l'amélioration du pouvoir de fixation des prix.

La compagnie aérienne basée à Chicago prévoit un bénéfice ajusté de l'ordre de 3,00 dollars par action à 3,50 dollars par action pour le trimestre se terminant en décembre. Le point médian de la prévision est de 3,25 dollars par action, contre une estimation moyenne de 2,86 dollars par les analystes, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté de United au troisième trimestre s'est élevé à 2,78 dollars par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,63 dollars par action.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
104,0500 USD NASDAQ +0,87%
