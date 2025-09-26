United Airlines obtient l'approbation de la FAA pour l'internet Starlink sur Boeing 737-800

United Airlines UAL.O a déclaré vendredi que l'Administration fédérale américaine de l'aviation avait approuvé son premier avion de ligne équipé de Starlink internet, ouvrant ainsi la voie à un premier vol commercial le 15 octobre.

United a déclaré que la FAA avait approuvé un amendement au certificat de type supplémentaire de Starlink pour le Boeing

BA.N 737-800, et que le vol inaugural devrait partir de la région de Newark/New York.

En mars, United a reçu l'approbation de la FAA pour utiliser Starlink sur ses jets régionaux Embraer 175 EMBR3.SA .

Le transporteur basé à Chicago avait signé un accord avec Starlink , l'unité Internet par satellite de SpaceX d'Elon Musk.