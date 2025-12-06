Ukrainiens et Américains poursuivent leurs discussions en Floride

Un complexe résidentiel endommagé par un bombardement russe à Kiev, le 3 décembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

Négociateurs ukrainiens et américains se retrouvent samedi en Floride pour leur troisième jour de discussions sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, tout en avertissant que "tout progrès réel" vers la paix dépendra de la volonté de Moscou.

"Les deux parties sont convenues que tout progrès réel vers un accord dépendait de la volonté de la Russie de s'engager sérieusement en faveur d'une paix durable, notamment par des mesures de désescalade et l'arrêt des tueries", a indiqué vendredi soir le département d'Etat en bouclant la deuxième journée de ces pourparlers.

Il a précisé que les participants s'étaient "mis d'accord sur le cadre des arrangements de sécurité (..) et des capacités de dissuasion nécessaires pour maintenir une paix durable" en cas de règlement.

Côté américain, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que le gendre du président, Jared Kushner, participent aux discussions près de Miami, la magapole de Floride (sud-est).

Côté ukrainien, il s'agit du négociateur en chef Roustem Oumerov et du général Andreï Hnatov.

Depuis la présentation du plan américain il y a bientôt trois semaines, plusieurs sessions de pourparlers ont eu lieu avec les Ukrainiens à Genève et en Floride pour tenter d'amender le texte en faveur de Kiev.

Le document a aussi été présenté mardi au président Vladimir Poutine lors d'une visite à Moscou de Steve Witkoff et de Jared Kushner.

Peu de détails ont filtré sur ce plan amendé, après qu'une version initiale a été perçue par Kiev et les Européens comme étant largement favorable à la Russie.

- Nouvelle attaque sur Kiev -

Dans son communiqué, le département d'Etat précise que les participants "ont discuté des résultats" de la réunion à Moscou et que M. Oumerov a réaffirmé que la priorité de l'Ukraine était de parvenir à un accord "qui protège son indépendance et sa souveraineté".

L'émissaire américain Steve Witkoff (à droite) et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, le 2 décembre 2025 à Moscou ( POOL / Alexander KAZAKOV )

Après la rencontre dans la capitale russe, le Kremlin a assuré que des progrès avaient été réalisés mais qu'il restait "beaucoup de travail" pour aboutir à un règlement du conflit déclenché par l'invasion russe de février 2022.

Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, a pour sa part jugé vendredi que la réunion de mardi à Moscou s'était déroulée dans une ambiance cordiale et s'est félicité de la participation de M. Kushner aux discussions.

Le chef de l'Etat russe et M. Witkoff ont eu une "conversation véritablement amicale et ils se comprennent", a dit M. Ouchakov à la télévision d'État russe. "Une nouvelle personne nous a rejoints et je dirais qu'elle s'est révélée très utile", a-t-il ajouté à propos de Jared Kushner.

Sur le terrain, l'armée russe a poursuivi vendredi son avancée sur le front, revendiquant la prise de la localité de Bezimenné dans la région orientale de Donetsk, où se concentrent les combats.

Samedi à l'aube, la Russie "attaque massivement la région de Kiev avec des drones et des missiles", a écrit sur Telegram le gouverneur régional Mykola Kalachnyk, qui a fait état de trois blessés.