United Airlines: investit dans Twelve, spécialiste du SAF

(CercleFinance.com) - United Airlines annonce un investissement dans Twelve, une société spécialisée dans les carburants d'aviation durables (SAF), qui utilise une technologie inspirée de la photosynthèse pour transformer le CO₂ et l'eau en carburant à partir d'énergie renouvelable.



Cet investissement via le Sustainable Flight Fund suit une levée de fonds de 83 millions de dollars et le financement de la première usine de Twelve, AirPlant One, située à Moses Lake (Washington), dont la production de 50 000 gallons de SAF par an doit démarrer cette année.



Twelve a également signé un contrat de 14 ans avec une grande compagnie européenne pour fournir 260 millions de gallons de SAF.



Le carburant produit devrait réduire les émissions sur l'ensemble du cycle de vie jusqu'à 90 % par rapport au kérosène classique.





