United Airlines exclut toute offre d'achat des actifs de Spirit Airlines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Kirby rejette les actifs de Spirit comme étant peu pratiques pour United

*

Selon lui, il n'y a pas assez de portes d'embarquement pour United sur les marchés clés de Spirit

*

Selon Kirby, la reconfiguration de la flotte de Spirit coûtera 15 millions de dollars par appareil

*

United prévoit d'embaucher 2 500 pilotes d'ici l'année prochaine

*

Kirby prévoit d'annoncer la décision de commander l'Airbus A350 dans le courant de l'année

(Ajoute des détails aux paragraphes 12-15) par Doyinsola Oladipo

Le directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, a déclaré mardi que sa compagnie ne ferait pas d'offre pour les actifs de Spirit Airlines en faillite s'ils devenaient disponibles.

Spirit s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation n'ait pas réussi à lui donner une assise financière plus solide. La restructuration du transporteur à bas prix impliquera la réduction de son réseau et de sa flotte, ce qui devrait entraîner la mise en vente d'un certain nombre de ses actifs.

Kirby a cependant déclaré à Reuters que les avions, les créneaux horaires et les itinéraires de Spirit ne fonctionnaient pas pour la compagnie aérienne basée à Chicago. Selon lui, il faudrait deux à trois ans et 15 millions de dollars par avion pour reconfigurer la flotte de la compagnie à bas prix, ce qui la rendrait impraticable pour United.

De même, il n'y a pas assez de portes d'embarquement pour United sur les marchés clés de Spirit, comme Fort Lauderdale en Floride, a-t-il ajouté.

"Ce n'est pas dans nos cordes", a déclaré Kirby lors d'une interview. "Nous n'allons donc pas essayer de le faire."

Au début du mois, United a toutefois commencé à vendre des billets pour de nouveaux vols à destination de 15 villes où Spirit opère. La compagnie a déclaré que ces nouveaux vols avaient pour but de donner aux clients de Spirit d'autres options si le transporteur à bas prix cessait soudainement ses activités.

M. Kirby a vivement critiqué le modèle d'entreprise des compagnies aériennes à bas prix et s'est interrogé à plusieurs reprises sur leur viabilité. La semaine dernière, il a exprimé des doutes sur la capacité de survie de Spirit.

Les difficultés financières de Spirit, ainsi que la ruée des transporteurs américains vers les voyageurs haut de gamme, ont fait craindre que l'ère des vols bon marché ne soit révolue pour les voyageurs soucieux de leur prix.

M. Kirby a minimisé ces inquiétudes, affirmant qu'il y a encore beaucoup de compagnies aériennes qui proposent des options de voyage bon marché. "Certains modèles ne fonctionneront pas, d'autres si, mais il y a toujours eu et il y aura toujours beaucoup de concurrence à bas prix aux États-Unis", a-t-il déclaré.

United s'est associée à JetBlue Airways JBLU.O pour permettre à ses clients d'accumuler et de dépenser des miles sur les deux compagnies. United aura également accès à des créneaux horaires à l'aéroport JFK de New York, qu'elle quittera en 2022.

L'alliance a donné lieu à des spéculations sur la possibilité d'une fusion entre les deux compagnies. M. Kirby a déclaré que le partenariat créait beaucoup de valeur pour les clients de United, ajoutant qu'il n'était pas sûr que la compagnie ait besoin de "passer par la douleur" d'une fusion.

United prévoit également d'accélérer le recrutement de pilotes. Avec l'augmentation des livraisons d'avions de Boeing

BA.N , Kirby a déclaré que la compagnie aérienne avait pour objectif d'embaucher 2 500 pilotes d'ici la fin de l'année prochaine.

Il prévoit d'annoncer la commande d'Airbus A350 de la compagnie dans le courant de l'année. La compagnie a actuellement une commande de 45 appareils A350-900, mais elle l'a reportée et modifiée à plusieurs reprises.

Les dirigeants de United ont indiqué que la nécessité de remplacer les Boeing 767 et 777 les plus anciens de la compagnie serait à l'origine de la décision concernant la commande.

Les reports ont donné lieu à des rumeurs dans l'industrie selon lesquelles la compagnie pourrait annuler la commande ou la convertir en d'autres modèles d'Airbus, comme les A321neos qu'elle a achetés. United, cependant, a maintenu la commande dans ses livres de comptes.

"Nous n'avons pas pris de décision", a déclaré M. Kirby. "Nous y travaillons activement."