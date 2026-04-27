United Airlines confirme avoir envisagé une fusion avec American Airlines
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 14:07
United Airlines confirme avoir approché American Airlines afin d'étudier une éventuelle fusion, une proposition finalement déclinée par son concurrent, qui a refusé d'engager des discussions. Le projet, porté par le directeur général Scott Kirby, visait à créer une compagnie de premier plan à l'échelle mondiale.
Le dirigeant souligne que cette opération aurait reposé sur une logique de croissance, à rebours des fusions passées dans le secteur souvent motivées par des réductions de coûts. L'objectif était notamment d'élargir le réseau, d'améliorer l'expérience client et de renforcer les programmes de fidélité.
United estime qu'un tel rapprochement aurait permis d'accroître l'offre de sièges, notamment en classe économique, tout en maintenant des tarifs compétitifs. La compagnie met également en avant un potentiel renforcement de la compétitivité face aux transporteurs internationaux.
Le projet aurait aussi eu des retombées économiques significatives aux Etats-Unis, avec la création de dizaines de milliers d'emplois et un soutien accru à l'industrie aéronautique nationale.
Malgré l'arrêt des discussions, Scott Kirby affirme que la stratégie de croissance et d'investissement de United reste inchangée et continue de porter ses fruits.
Valeurs associées
|11,6800 USD
|NASDAQ
|-3,47%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
-
La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer