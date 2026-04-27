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United Airlines confirme avoir envisagé une fusion avec American Airlines
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 14:07

Le transporteur américain précise avoir initié des discussions exploratoires, sans succès, autour d'un projet de rapprochement ambitieux axé sur la croissance et l'expérience client.

United Airlines confirme avoir approché American Airlines afin d'étudier une éventuelle fusion, une proposition finalement déclinée par son concurrent, qui a refusé d'engager des discussions. Le projet, porté par le directeur général Scott Kirby, visait à créer une compagnie de premier plan à l'échelle mondiale.

Le dirigeant souligne que cette opération aurait reposé sur une logique de croissance, à rebours des fusions passées dans le secteur souvent motivées par des réductions de coûts. L'objectif était notamment d'élargir le réseau, d'améliorer l'expérience client et de renforcer les programmes de fidélité.

United estime qu'un tel rapprochement aurait permis d'accroître l'offre de sièges, notamment en classe économique, tout en maintenant des tarifs compétitifs. La compagnie met également en avant un potentiel renforcement de la compétitivité face aux transporteurs internationaux.

Le projet aurait aussi eu des retombées économiques significatives aux Etats-Unis, avec la création de dizaines de milliers d'emplois et un soutien accru à l'industrie aéronautique nationale.

Malgré l'arrêt des discussions, Scott Kirby affirme que la stratégie de croissance et d'investissement de United reste inchangée et continue de porter ses fruits.

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