Uniper: l'UE approuve l'acquisition par EP Resources

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de certains actifs de négoce de charbon d'Uniper Global Commodities d'Allemagne par EP Resources, de Suisse.



L'opération concerne principalement les secteurs du négoce de charbon thermique et du négoce de vrac sec.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération proposée.







Valeurs associées UNIPER 41,66 EUR XETRA -1,77%