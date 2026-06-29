Uniper et Skyborn Renewables ont signé un contrat d'achat d'électricité à long terme

Uniper et Skyborn Renewables ont annoncé la signature d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) à long terme portant sur l'électricité produite par le projet éolien en mer Gennaker. Il s'agit du plus vaste projet de ce type dans la partie allemande de la mer Baltique.

Uniper prévoit d'acheter une capacité de 100 MW issue du projet Gennaker. Le contrat entrera en vigueur après la mise en service commerciale (COD) et portera sur une durée initiale de 10 ans, avec une option de prolongation.

L'intégration de l'éolien en mer via des contrats d'achat d'électricité (PPA) vient compléter ses activités. Avec quelque 8 milliards d'euros d'investissements prévus jusqu'au début des années 2030, Uniper affine progressivement son portefeuille pour répondre à trois priorités de l'avenir énergétique européen : la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité industrielle et le développement de la production d'énergie renouvelable.

"La conclusion de notre tout premier contrat d'achat d'électricité (PPA) issue de l'éolien en mer illustre concrètement notre stratégie de transformation. L'énergie éolienne en mer produite dans la partie allemande de la mer Baltique viendra enrichir notre portefeuille diversifié d'une source d'électricité bas-carbone d'origine nationale." a déclaré Michael Lewis, DG d'Uniper.