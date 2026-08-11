Uniper : des résultats semestriels portés par une solide santé financière

(Zonebourse.com) - Uniper ( 1,94% à 44,65 euros) progresse à Francfort, porté par des résultats robustes au 1er semestre supérieurs aux attentes, faisant preuve de plus de résilience et de solidité face aux influences extérieures. Sur cette période, le producteur allemand d'énergies a enregistré des performances opérationnelles en forte hausse. Il a généré un EBITDA ajusté de 711 millions d'euros, en hausse de 88% sur un an.

Le résultat net ajusté s'est envolé de près de 188% pour s'élever à 388 MEUR. Le bénéfice net du groupe atteint les 557 MEUR contre 267 MEUR il y a un an. Par action, il ressort à 1,32 EUR, en hausse par rapport aux 0,63 EUR du 1er semestre précédent.

Les ventes ont légèrement progressé à 33,32 MdsEUR contre 33,06 MdsEUR un an auparavant.

Grâce à une forte génération de trésorerie opérationnelle, la trésorerie nette économique d'Uniper se renforce nettement pour atteindre 4,548 MdsEUR à la fin de ce 1er semestre 2026, contre 2,823 MdsEUR à la fin de l'exercice 2025.

Objectifs 2026 rehaussés et confirmés

Fort de ces chiffres, Uniper confirme ses prévisions pour l'année en cours publiées en mars 2026 qu'elle avait révisées à la hausse. L'entreprise énergétique prévoit toujours un EBITDA ajusté compris entre 1,1 et 1,3 MdEUR (contre une fourchette précédente entre 1,0 et 1,3 MdEUR). Elle anticipe un résultat net ajusté compris entre 500 et 600 MEUR (contre une fourchette antérieure entre 350 et 600 MEUR).

Commentant cette performance, Michael Lewis, PDG d'Uniper, a déclaré : "La fiabilité, l'adaptabilité et la solidité financière sont des conditions préalables essentielles pour un succès durable dans notre secteur. Uniper a renforcé cette solidité au cours des dernières années et repose sur des bases solides. Nous avons affiné notre portefeuille et notre stratégie, et nous sommes bien positionnés pour saisir les opportunités de croissance, renforcer la sécurité d'approvisionnement et accélérer la transformation du système énergétique européen."

Un plan d'investissement massif tourné vers la transition et la tech

Pour soutenir sa croissance, Uniper s'appuie sur une structure financière assainie, comptant environ 12 MdsEUR de capitaux propres. Comme le souligne le directeur financier Christian Barr, cette indépendance financière permet au groupe d'autofinancer ses projets stratégiques sans fragiliser son bilan : "Cela nous donne la flexibilité nécessaire pour financer nous-mêmes notre programme d'investissement. Nous sommes convaincus que notre solidité financière constitue un socle solide pour la prochaine phase de notre croissance. Nous déployons nos capitaux de manière disciplinée afin de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires."

Le plan d'action d'Uniper s'articule autour de deux axes majeurs.

D'une part, l'entreprise confirme qu'elle investira environ 5 MdsEUR entre 2025 et 2030 dans la sécurité d'approvisionnement et la transformation des systèmes énergétiques européens, dont un peu plus de la moitié en Allemagne. Mi-juillet 2026, le directoire d'Uniper a réaffirmé la stratégie de transformation de l'entreprise. Elle repose sur un ciblage plus précis des investissements vers la production flexible, les énergies renouvelables et l'extension du portefeuille d'approvisionnement en gaz. L'objectif est de garantir un approvisionnement énergétique sûr, prévisible et fiable à long terme pour l'Europe.

D'autre part, la multinationale allemande présente dans le secteur énergétique envisage d'exploiter de nouvelles opportunités de revenus en implantant des centres de données sur des sites de centrales électriques appropriés. La société a déjà identifié plus de dix de ses sites disposant des infrastructures adéquates. Situés le long des corridors de données européens, ces sites offrent ainsi des conditions attractives pour l'implantation de centres de données. Trois projets sont déjà à un stade de développement avancé. D'autres décisions d'investissement financier sont attendues au cours du reste de l'année 2026.

A la suite de cette publication semestrielle, Oddo BHF réitère sa recommandation Neutre sur Uniper avec un objectif de cours maintenu à 36 EUR, basés sur sa valorisation par la somme des parties (SOTP). Les analystes soulignent qu'"Uniper bénéficie désormais d'un profil de risque nettement réduit, d'un bilan solide et d'une flexibilité financière importante pour financer ses investissements futurs, en particulier dans les projets de production flexible et de décarbonation'.

"Toutefois, la trajectoire des résultats au-delà de 2026 reste dépendante de l'issue des enchères de capacité à venir en Allemagne et de l'évolution des marchés européens de l'électricité. Aux niveaux actuels, la valorisation intègre déjà une grande partie de l'amélioration du profil de risque du groupe et laisse une marge limitée pour un nouveau réévaluement du titre (re-rating)", a ajouté le broker pour justifier sa décision.

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