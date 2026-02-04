Uniper a signé un contrat d'achat d'électricité avec NKT
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 09:54
Le parc solaire Voslapper Groden, situé sur la décharge de cendres de l'ancienne centrale au charbon de Wilhelmshaven, a une capacité installée de 17,2 mégawatts de crête (MWp) et devrait produire environ 17,872 MWh d'énergie renouvelable par an.
Dans le cadre du PPA sur dix ans, la NKT achètera 100 % de l'électricité renouvelable.
L'approvisionnement en énergie renouvelable soutiendra les installations de production de NKT à Nordenham, près du site photovoltaïque, ainsi qu'à Cologne, en Allemagne.
"Les accords d'achat d'électricité offrent à nos partenaires une stabilité des prix à long terme et un accès direct à une énergie fiable issue de sources renouvelables. Ils créent une certitude pour l'industrie tout en accélérant la transition énergétique" a déclaré Iulia Tica, DG d'Uniper Renewables.
Valeurs associées
|36,150 EUR
|XETRA
|-0,14%
A lire aussi
-
Gérald Darmanin a annoncé mercredi qu'il allait finalement présenter deux projets de lois, l'un visant à diviser par deux les stocks de dossiers criminels en attente de jugement et l'autre sur l'exécution de la peine, pour permettre à une partie des mesures d'être ... Lire la suite
-
"La Crypto décryptée", c'est une toute nouvelle émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les crypoatifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret ... Lire la suite
-
La société d'investissement Wendel a annoncé mercredi dans un communiqué avoir signé un accord de cession de sa participation dans Stahl, spécialiste des revêtements, en vue de la vendre à l'allemand Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat...) à hauteur de 1,2 milliard ... Lire la suite
-
Enquête européenne sur le géant de l'éolien Goldwind : la Chine accuse l'UE de mesures "discriminatoires" et "protectionnistes"
La Commission européenne craint que les importantes subventions accordées, selon elle, par Pékin à Goldwind "nuisent à la concurrence" dans l'éolien. Au lendemain de l'annonce par la Commission européenne de l'ouverture d'une enquête approfondie sur le géant chinois ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer