 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uniper a signé un contrat d'achat d'électricité avec NKT
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 09:54

Uniper et NKT ont signé un contrat d'achat d'électricité à long terme pour l'électricité provenant du nouvel actif photovoltaïque (PV) d'Uniper à Wilhelmshaven.

Le parc solaire Voslapper Groden, situé sur la décharge de cendres de l'ancienne centrale au charbon de Wilhelmshaven, a une capacité installée de 17,2 mégawatts de crête (MWp) et devrait produire environ 17,872 MWh d'énergie renouvelable par an.

Dans le cadre du PPA sur dix ans, la NKT achètera 100 % de l'électricité renouvelable.

L'approvisionnement en énergie renouvelable soutiendra les installations de production de NKT à Nordenham, près du site photovoltaïque, ainsi qu'à Cologne, en Allemagne.

"Les accords d'achat d'électricité offrent à nos partenaires une stabilité des prix à long terme et un accès direct à une énergie fiable issue de sources renouvelables. Ils créent une certitude pour l'industrie tout en accélérant la transition énergétique" a déclaré Iulia Tica, DG d'Uniper Renewables.

Valeurs associées

UNIPER
36,150 EUR XETRA -0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank