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Union Pacific et Norfolk Southern en baisse après la suspension de l'examen de leur fusion par l'autorité fédérale de régulation
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions des opérateurs ferroviaires Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N ont reculé respectivement de 4,5% et 5,3% en début de séance

** Le Surface Transportation Board américain a annoncé avoir suspendu l'examen de la demande de fusion de 85 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars entre UNP et NSC, le temps de recueillir des informations supplémentaires auprès des entreprises

** " Plusieurs aspects de la demande révisée... sont flous ou insuffisamment développés et nécessitent des compléments d'information à ce stade ", a-t-il ajouté

** Compte tenu des mouvements de la séance, UNP affiche une hausse de 15,4% et NSC de 6,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NORFOLK SOUTHERN
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UNION PACIFIC
266,910 USD NYSE -4,47%
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