Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Union-Michel a fait des propositions pour sortir les négociations de l'impasse Reuters • 18/07/2020 à 11:42









BRUXELLES, 18 juillet (Reuters) - Charles Michel, le président du Conseil européen a soumis aux dirigeants des Etats de l'Union une série de propositions destinées à sortir de l'impasse les négociations sur le plan de relance européen, a-t-on appris samedi de sources diplomatiques. Selon ces sources, la part de subventions comprises dans le plan de relance, d'un montant global de 750 milliards d'euros, serait réduite à 450 milliards d'euros au lieu de 500 milliards. Ces propositions comprennent également un dispositif d'urgence sur l'allocation des fonds, une solution qui serait de nature à rassurer les Etats dits "frugaux" qui souhaitent que l'octroi de subventions soit soumis à des conditions et que les Etats les plus affectés par la crise sanitaire privilégient les emprunts. (Gabriela Baczynska; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.