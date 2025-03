Unilever: vers une cession de The Vegetarian Butcher information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 15:53









(CercleFinance.com) - Unilever fait part d'une offre ferme de Vivera pour The Vegetarian Butcher, marque qu'Unilever avait rachetée en 2018 et qui a depuis enregistré une croissance à deux chiffres en moyenne, jusqu'à une présence dans plus de 55 marchés dans le monde.



'Comme nous l'avons déclaré lors de notre réunion investisseurs 2024, Unilever cherche à affiner son portefeuille pour la croissance et l'évolutivité à long terme, en se concentrant sur des marques moins nombreuses et plus grandes', rappelle-t-il.



L'offre ferme est soumise aux conditions de clôture habituelles, aux exigences réglementaires et aux processus de consultation. L'achèvement est prévu pour le troisième trimestre 2025. Ses conditions financières ne sont pas divulguées.





