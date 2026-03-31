Unilever sur le point de conclure la cession de sa division alimentaire

par Richa Naidu et Yadarisa Shabong

Unilever ULVR.L a annoncé mardi être en négociations avancées en vue de fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant d'épices McCormick MKC.N , dans le cadre d'une opération qui rapporterait potentiellement 15,7 milliards de dollars au distributeur britannique, tout en conférant à ses actionnaires le contrôle majoritaire de l'entité nouvellement créée.

Le géant britannique de la distribution avait confirmé plus tôt ce mois-ci des discussions avec McCormick & Company en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, qui comprend des marques telles que la mayonnaise Hellmann’s ainsi que les soupes et assaisonnements Knorr.

"Les travaux se poursuivent pour finaliser une transaction, et il est possible qu'un accord puisse être conclu aujourd'hui, bien qu'il ne puisse y avoir aucune certitude qu'une transaction aboutira", a déclaré Unilever dans un communiqué.

Si elle aboutit, l'opération serait structurée sous la forme d'un "Reverse Morris Trust", qui offre des avantages fiscaux, et verrait Unilever céder sa division alimentaire pour la fusionner ensuite avec McCormick. Les actionnaires d'Unilever devraient conserver une participation de 65% dans l'entité.

Les analystes de Barclays ont évalué l'activité alimentaire d'Unilever entre 28 et 31 milliards d'euros, dette comprise.

L'activité de produits alimentaires emballés d'Unilever représente plus d'un quart du chiffre d'affaires du groupe, mais elle est confrontée à des pressions liées à une évolution vers des produits moins ultra-transformés, à la concurrence des marques de distributeur, et à une demande plus faible.

(Yadarisa Shabong, Prerna Bedi à Bangalore et Richa Naidu à Londres; version française Augustin Turpin)