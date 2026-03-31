 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unilever se dit proche d'un accord pour fusionner son unité alimentaire avec McCormick
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Unilever ULVR.L a déclaré mardi être en pourparlers avancés avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N au sujet d'un regroupement potentiel de ses activités alimentaires dans le cadre d'une transaction qui comprendrait une composante initiale en espèces d'environ 15,7 milliards de dollars, la majeure partie de la contrepartie étant sous forme d'actions de McCormick.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
53,690 USD NYSE +1,21%
UNILEVER
4 531,250 GBX LSE +0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank