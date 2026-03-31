Unilever se dit proche d'un accord pour fusionner son unité alimentaire avec McCormick

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Unilever ULVR.L a déclaré mardi être en pourparlers avancés avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N au sujet d'un regroupement potentiel de ses activités alimentaires dans le cadre d'une transaction qui comprendrait une composante initiale en espèces d'environ 15,7 milliards de dollars, la majeure partie de la contrepartie étant sous forme d'actions de McCormick.