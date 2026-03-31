Unilever s'apprête à fusionner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick

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* Unilever recevrait 15,7 milliards de dollars en espèces dans le cadre d'une transaction potentielle

* Un accord pourrait être conclu mardi, selon l'entreprise

* Les actionnaires d'Unilever conserveront une participation de 65 % dans l'entité fusionnée

(Ajout de contexte et d'éléments d'information tout au long du document) par Richa Naidu et Yadarisa Shabong

Unilever ULVR.L a déclaré mardi qu'il était en pourparlers avancés pour combiner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans une transaction potentielle qui apporterait environ 15,7 milliards de dollars en espèces au géant des biens de consommation tout en donnant à ses actionnaires le contrôle majoritaire de l'entité fusionnée.

Si elle est menée à bien, la transaction serait structurée sous la forme d'un "Reverse Morris Trust", qui offre des avantages fiscaux. Unilever scinderait la division et la fusionnerait ensuite avec le propriétaire de la sauce piquante Cholula. Les actionnaires d'Unilever devraient conserver une participation de 65 % dans l'entité fusionnée.

Les analystes de Barclays ont évalué l'activité alimentaire d'Unilever entre 28 milliards d'euros (32,10 milliards de dollars) et 31 milliards d'euros, dette comprise.

"Les travaux se poursuivent pour convenir et finaliser une transaction et il est possible qu'un accord soit conclu aujourd'hui, bien qu'il n'y ait aucune certitude qu'une transaction soit convenue", a déclaré Unilever dans un communiqué.

Unilever a précisé que le regroupement proposé de ses activités alimentaires exclurait certains actifs, notamment ses activités en Inde.

Cette transaction potentielle constitue la plus grande initiative de Fernando Fernandez depuis qu'il a pris la tête d'Unilever en mars 2025. L'année dernière, Fernandez a achevé la scission et la cotation de l'activité de crème glacée d'Unilever, qui pèse plusieurs milliards d'euros et qui comprend Ben & Jerry's et Magnum MICCT.AS .

Les origines d'Unilever dans le secteur alimentaire remontent à 1860, lorsque l'une de ses familles fondatrices néerlandaises a commencé à développer ses activités dans le commerce du beurre. Unilever a été créé en 1929 lorsque Margarine Unie et Lever Brothers se sont associés dans ce qui était à l'époque l'une des plus grandes fusions industrielles de l'histoire européenne.

Unilever a passé la majeure partie du siècle dernier à racheter des marques de produits alimentaires et de boissons, de Marmite à Colman's et Horlick's, jusqu'à ce que, au cours de la dernière décennie, de nombreux consommateurs commencent à délaisser les produits alimentaires emballés au profit de produits frais, considérés comme plus sains.

L'essor des médicaments amaigrissants GLP-1 ces dernières années a encore érodé la demande et la confiance des investisseurs dans les aliments emballés, notamment en raison de la forte concurrence des marques de distributeurs moins chères qui fabriquent des produits similaires.

Au cours de l'année écoulée, Unilever a cédé plusieurs actifs alimentaires non essentiels, notamment la marque de snacks Graze et la marque de viande à base de plantes The Vegetarian Butcher .

Bien que l'unité alimentaire d'Unilever soit une activité à forte marge, la croissance des ventes est restée à la traîne dans les secteurs des produits de soins personnels et de la beauté et a pesé sur l'ambition d'Unilever d'augmenter ses ventes globales de 4 à 6 % à court terme.

Depuis des années, l'entreprise subit la pression des investisseurs pour se défaire de ses marques alimentaires, et ce d'autant plus qu'il a été révélé en 2022 que l'actionnaire activiste milliardaire Nelson Peltz avait pris une participation dans Unilever. Peltz a été associé au départ de deux directeurs généraux, Alan Jope et Hein Schumacher, qui, selon les investisseurs, ne rationalisaient pas assez rapidement le portefeuille d'Unilever.

L'entreprise rivale Procter & Gamble, spécialisée dans les soins personnels et les produits ménagers, s'est retirée des secteurs de l'alimentation et des produits pour animaux de compagnie il y a plus de dix ans et, à la suite d'une bataille de procuration acrimonieuse avec Peltz en 2017, a finalement rationalisé son portefeuille pour se concentrer sur les marques de base.

Plusieurs analystes ont déclaré qu'une transaction aurait un sens stratégique, mais ont averti qu'elle serait complexe compte tenu de la taille plus petite de McCormick.

McCormick a développé ses activités par le biais de transactions , avec l'achat de Frank's et French's pour 4,2 milliards de dollars en 2017, suivi de la sauce piquante Cholula en 2020 dans le cadre d'une acquisition de 800 millions de dollars auprès de la société de capital-investissement L Catterton.

(1 $ = 0,8724 euro)