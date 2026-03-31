Un suspect dans l'attaque au cocktail Molotov contre un centre russe à Prague interpellé

La façade du centre culturel et scientifique russe endommagée après une attaque au cocktail Molotov, le 27 mars 2026 à Prague ( AFP / Michal Cizek )

La police tchèque a annoncé mardi avoir interpellé un homme suspecté d'avoir lancé des cocktails Molotov contre un centre culturel et scientifique russe à Prague la semaine dernière, après que celui-ci s'est rendu de lui-même.

Personne n'avait été blessé dans l'attaque, qui avait eu lieu tard jeudi soir et avait provoqué la colère de Moscou, où l'ambassadeur tchèque a été convoqué.

"Hier (lundi), nous avons interpellé un homme qui s'est rendu pour reconnaître qu'il avait attaqué le bâtiment", a annoncé la police sur X. "Il s'agit d'un étranger qui a déclaré avoir planifié l'attaque… depuis l'été 2025", a-t-elle ajouté sans plus de précisions sur la nationalité de cet homme ni ses motivations.

Le Centre russe pour la science et la culture, connu aussi sous le nom de la Maison de la Russie, a ouvert en 1971, à l'époque où l'ancienne Tchécoslovaquie était dirigée par des communistes sous la houlette de Moscou.

Igor Girenko, le directeur des lieux situés dans le quartier de Dejvice, dans le nord de Prague, avait qualifié l'attaque d'"attentat terroriste" dans un message vidéo publié par le ministère russe des Affaires étrangères vendredi.

"Des bouteilles remplies d'un mélange incendiaire ont été lancées contre le bâtiment. Trois d'entre elles ont explosé à l'extérieur et trois ont été jetées à l'intérieur, touchant le bâtiment de la bibliothèque" mais n'ont, elles, pas explosé, avait-il détaillé.

La Maison de la Russie a pour vocation de promouvoir la culture, l'histoire et la langue russes, et de servir de lieu de rencontre aux Russes vivant en République tchèque.

Au grand mécontentement de Moscou, Prague refuse de le reconnaître comme bâtiment diplomatique, soupçonnant le centre de diffuser la propagande russe.

La Russie avait qualifié la République tchèque d'"Etat inamical" en 2021, peu avant d'envahir l'Ukraine en février 2022.

Cette année-là, les services de renseignement tchèques avaient désigné Moscou comme responsable des explosions survenues en 2014 dans un dépôt de munitions dans l'est du pays, qui avaient fait deux morts.

Les explosions s'étaient produites quelques mois seulement après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, début 2014.