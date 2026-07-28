Unilever revoit ses prévisions à la hausse grâce à la plus forte croissance en volume enregistrée depuis plus d'une décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance au second semestre devrait se situer entre 4% et 5%, portée par de nouvelles hausses de prix

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 3,8% pour atteindre 13 milliards d'euros

* La scission de l'activité alimentaire devrait être finalisée au plus tard mi-2027

(Ajout des données boursières au paragraphe 2, des commentaires des analystes aux paragraphes 5, 11 et 12; ajout de détails aux paragraphes 3, 7 à 9; ajout du commentaire du directeur financier aux paragraphes 10 et 20) par Shashwat Awasthi et Richa Naidu

Unilever ULVR.L a enregistré mardi son meilleur trimestre en termes de volumes depuis plus d’une décennie et a revu à la hausse ses prévisions annuelles, les consommateurs se tournant vers des marques telles que Vaseline, Dove et Cif malgré les inquiétudes liées au budget des ménages découlant de la guerre en Iran . L'action Unilever, qui avait chuté de 16% depuis le début du conflit, a progressé jusqu'à 6,8% pour atteindre 49,43 £ en début de séance. À 07h45 GMT, elle affichait une hausse de 5,8% à 48,96 £ et était en passe de connaître sa meilleure journée depuis deux ans si ces gains se confirmaient. Le géant des biens de consommation s’est réorienté vers les marques de beauté et de bien-être sous la direction de son directeur général Fernando Fernandez, nommé l’année dernière pour accélérer sa stratégie de redressement. Unilever est en train de scinder son activité alimentaire à faible croissance, pour en faire une entité de 65 milliards de dollars avec le fabricant américain d’épices McCormick MKC.N .

Les résultats publiés mardi soulignent la volonté de l’entreprise de céder cette division, les volumes de vente des produits alimentaires ayant reculé de 0,1% et pesant sur la croissance de plus de 5% enregistrée par chacune de ses trois autres divisions.

"Ces résultats, bien supérieurs aux attentes, devraient susciter un regain d’optimisme significatif aujourd’hui et peut-être même inciter les investisseurs à ne pas se laisser distraire par le bruit autour du processus de cession en cours de la division alimentaire", a déclaré Callum Elliott, analyste chez Bernstein.

UNILEVER RENOUVELLE SA CAMPAGNE MARKETING AXÉE SUR LES MARQUES « PHARES » La société britannique a indiqué que ses volumes au deuxième trimestre avaient progressé de 5,5%, portés par la vigueur de marchés clés tels que l’Inde, l’Indonésie et l’Amérique latine, ce qui lui a permis de dépasser largement les estimations de croissance sous-jacente des ventes.

À l’instar de ses concurrents, Unilever a cédé des parts de marché au profit des marques de distributeurs pendant la pandémie de Covid-19, ce qui a entraîné les volumes de vente du secteur à des niveaux historiquement bas.

La crise de la chaîne d’approvisionnement qui a suivi, ainsi que la flambée des prix des matières premières provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie , ont entravé la capacité d’Unilever à investir dans le marketing et le développement de ses marques, ce qui a encore réduit les volumes de vente.

Mais ces dernières années, l’entreprise a massivement investi dans le marketing. Au deuxième trimestre, elle a consacré 16,1% de son chiffre d’affaires total au marketing, en mettant l’accent sur ses marques phares telles qu’Axe, Cif et Vaseline, et en menant une campagne de promotion de marque remarquable lors de la Coupe du monde de la FIFA.

"L’époque où nous sous-investissions dans nos activités est révolue", a déclaré Srinivas Phatak, directeur financier d’Unilever, lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs.

UNE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ATTENDUE APRÈS LA VENTE DE LA DIVISION ALIMENTAIRE, SELON UN ANALYSTE

Warren Ackerman, analyste chez Barclays, a déclaré que ces résultats constituaient "une nouvelle preuve que le portefeuille de produits d’entretien et de soins personnels d’Unilever est capable de générer une croissance bien supérieure à celle de nombreux concurrents mondiaux du secteur des produits de grande consommation".

"Nous pensons qu’Unilever affichera la meilleure croissance après L’Oréal une fois la transaction McCormick finalisée, et notre conviction à cet égard ne fait que se renforcer."

Unilever a indiqué que la scission de son activité alimentaire progressait bien et qu’elle devrait être finalisée au plus tard à la mi-2027. Alors que le conflit au Moyen-Orient a imposé des coûts plus élevés aux entreprises cette année, Unilever a amorti le choc en augmentant ses prix .

La société a déclaré qu’elle s’attendait désormais à ce que la croissance sous-jacente de son chiffre d’affaires pour 2026 se situe dans la fourchette de ses prévisions pluriannuelles (4% à 6%), contre une prévision antérieure qui la situait dans la partie basse de cette fourchette.

Elle prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 4% à 5% au second semestre, tirée par la hausse des prix. Unilever a affiché une croissance de son chiffre d’affaires sous-jacent de 5,8% pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,3%, selon un consensus établi par l’entreprise. "Nous sommes en bonne voie pour finaliser cette fusion", a déclaré le directeur financier Srinivas Phatak.

(1 dollar = 0,8798 euros)