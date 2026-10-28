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Unilever relève ses prévisions de croissance des volumes après des ventes au T3 au-dessus des attentes
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 10:51

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(Actualisé avec détails)

Le géant des biens de consommation Unilever ULVR.L a relevé mercredi ses prévisions annuelles de croissance des volumes après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, porté par ses divisions beauté, soins personnels et entretien de la maison, malgré la faiblesse de son activité alimentaire et l'impact de la guerre avec l'Iran sur ses coûts.

Le fabricant des savons Dove, des produits d'entretien Cif et de la mayonnaise Hellmann's simplifie son portefeuille de marques sous l'impulsion de son directeur général, Fernando Fernandez, afin de se concentrer sur les activités beauté et soins personnels.

Le groupe est parvenu à répercuter une partie de la hausse de ses coûts sur les consommateurs sans pénaliser ses volumes de ventes, même si la croissance est restée difficile sur les marchés développés.

Le titre Unilever reculait de 3,4% en début de séance. Les analystes ont toutefois accueilli les résultats plutôt favorablement.

"La capacité à répercuter l'inflation des coûts sur les clients sans affecter sensiblement les volumes est ce que l'on attend d'une entreprise de biens de consommation courante bien gérée", a déclaré Jack Martin, gérant de portefeuille chez Oberon Investments, actionnaire d'Unilever.

Plusieurs grands groupes de biens de consommation et de l'agroalimentaire, dont Coca-Cola KO.N , Procter & Gamble

PG.N , Nestlé NESN.S et Reckitt RKT.L , ont averti que de nouvelles hausses de prix pourraient être nécessaires l'an prochain pour compenser les répercussions de la guerre en Iran.

LES MARCHÉS ÉMERGENTS, TIRÉS PAR L'INDE

Unilever a fait état d'une croissance organique des ventes de 5,2% au troisième trimestre, supérieure aux 4,8% anticipés par les analystes selon le consensus établi par le groupe.

Le groupe a également confirmé ses objectifs pour 2026 en matière de croissance des ventes et de marge bénéficiaire. Il prévoit une croissance organique des ventes d'environ 5% au second semestre 2026.

Unilever anticipe désormais une croissance des volumes sur l'ensemble de l'année d'au moins 3%, contre une prévision précédente d'environ 3%, après une progression des volumes de 2,9% au troisième trimestre et une hausse des prix de 2,3%.

"Les marchés émergents ont une nouvelle fois été un moteur essentiel, avec une croissance généralisée, notamment en Inde, ainsi qu'une dynamique toujours soutenue en Amérique latine et en Asie du Sud-Est", a déclaré Fernando Fernandez, nommé directeur général l'an dernier, dans un communiqué.

Les performances ont été plus faibles sur les marchés développés, en raison d'une base de comparaison plus exigeante qu'un an auparavant et des résultats moins favorables de l'activité alimentaire, a-t-il ajouté.

Les volumes de ventes ont progressé au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, mais leur croissance a ralenti par rapport au deuxième trimestre, pénalisée par l'activité alimentaire.

"En réalité, Unilever — et, par extension, ses actionnaires — détiennent toujours une activité alimentaire qui pèse sur les performances du groupe", a estimé James Edwardes Jones, analyste chez RBC.

"Cela étant, il s'agit d'un nouveau trimestre solide pour Unilever, la croissance des volumes continuant de soutenir les performances."

(Reportage Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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