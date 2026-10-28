Unilever relève ses objectifs de croissance en volume pour 2026

Fort d'une solide performance au cours des neuf premiers mois de l'année, Unilever indique relever certaines perspectives pour 2026, anticipant désormais une croissance sous-jacente des volumes d'au moins 3% pour l'ensemble de l'exercice, ainsi qu'une croissance sous-jacente des ventes d'environ 5% au second semestre.

Le groupe continue de tabler sur une croissance sous-jacente des ventes entre 4% et 6% pour l'ensemble de l'exercice, conformément à sa fourchette d'objectifs pluriannuels, ainsi que sur une légère amélioration de la marge opérationnelle sous-jacente sur l'ensemble de 2026, par rapport aux 20% enregistrés en 2025.

Au titre de son 3e trimestre 2026, le géant britannique des produits de consommation courante a réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 MdsEUR, en croissance de 6,7% en données publiées, dont une croissance sous-jacente des ventes de 5,2%, portée par une hausse des volumes de 2,9% et un effet prix de 2,3%.

Sur deux ans, le taux de croissance annuel composé ressort à 4,1% pour les ventes sous-jacentes et à 2,5% pour les volumes sous-jacents. Les marques phares ont continué de tirer la croissance, avec une progression des ventes sous-jacentes de 5,8%, dont 3,3% provenant des volumes.

Unilever précise que sa performance a été portée par les activités d'hygiène et de soins de la personne et de la maison (HPC), les divisions beauté et bien-être, soins personnels et entretien de la maison ayant toutes enregistré une forte croissance tirée par les volumes.

De son côté, l'activité alimentaire est restée stable, la croissance enregistrée sur les marchés émergents et chez Unilever Food Solutions ayant été compensée par la faiblesse des ventes au détail sur les marchés développés.

La croissance sous-jacente des prix s'est accélérée comme prévu au 3e trimestre, reflétant la hausse des coûts des matières premières, notamment dans les activités d'entretien de la maison et de soins personnels.