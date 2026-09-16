Unilever refuse de discuter d'une garantie globale de deux ans pour ses salariés dans le cadre de l'accord sur McCormick, selon l'UITA

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par Richa Naidu

Unilever « refuse de dialoguer » avec l’organisation syndicale UITA au sujet des revendications visant à ce que la garantie d’emploi de deux ans convenue avec les salariés européens dans le cadre de sa fusion prévue avec McCormick dans le secteur agroalimentaire soit étendue à l’ensemble du personnel à l’échelle mondiale, a déclaré l’UITA dans une note consultée par Reuters.

Unilever a indiqué qu'elle discuterait des conditions avec les syndicats de chaque pays et de chaque région, a précisé l'UITA, mais qu'elle ne négocierait pas d'accord global couvrant l'ensemble des salariés.

Cette note, dont l’existence n’avait pas été révélée jusqu’à présent, intervient moins de deux mois après qu’Unilever a accepté de garantir les conditions d’emploi des salariés de ses activités alimentaires européennes et britanniques pendant deux ans.

« L’entreprise refuse de s’engager sur ce sujet au niveau international », a déclaré l’UITA dans la note. « Unilever a indiqué qu’en dehors de l’Europe, les syndicats devraient négocier au niveau local ou régional la protection de deux ans. »

Un porte-parole d’Unilever a déclaré: « Nous continuons à dialoguer de manière constructive avec nos comités d’entreprise et autres représentants du personnel, et nous avons réalisé des progrès significatifs. »

« En tant qu’entreprise mondiale, nous dialoguons avec divers représentants à travers le monde. »

L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie, de la restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) représente les salariés d’Unilever dans une vingtaine de pays répartis sur les cinq continents, notamment en Indonésie, au Brésil et aux États-Unis.

En tant que fédération syndicale, elle ne peut pas organiser de grèves, mais a indiqué dans la note qu’elle prendrait «d’autres mesures» pour obtenir cet engagement de deux ans. Par le passé, ces mesures ont notamment consisté à mener des campagnes et à déposer des plaintes auprès des parties prenantes de l’entreprise.

LA PLUS GRANDE FUSION DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE DEPUIS 2015

L’accord de 65 milliards de dollars conclu entre Unilever et McCormick constitue la plus importante opération dans le secteur agroalimentaire depuis la fusion entre Kraft et Heinz en 2015.

Le secteur alimentaire représente une part importante des 96 000 salariés d’Unilever, et cette division a généré près de 13 milliards d’euros (15 milliards de dollars) sur le chiffre d’affaires total de 50 milliards d’euros d’Unilever en 2025, grâce notamment à ses marques Knorr et Hellmann’s.

L’UITA s’est dite « consternée qu’Unilever fasse une nouvelle fois preuve d’un double standard qui prive les travailleurs hors d’Europe des mêmes droits et du même traitement », ajoutant qu’Unilever avait fait part de sa position à l’organisation lors d’une récente réunion.

La fédération syndicale représente les travailleurs des marchés émergents, qui ont représenté 53 % des ventes alimentaires d’Unilever l’année dernière. Au total, l’Europe n’a contribué qu’à hauteur de 30 % au chiffre d’affaires de l’entreprise, l’Asie et l’Afrique représentant près de 40 % et les Amériques le reste.

(1 dollar = 0,8668 euro)