Unilever nomme Srinivas Phatak au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 08:46

Unilever a annoncé mardi la nomination de Srinivas Phatak au poste de directeur financier, précisant que le conseil d'administration avait pris cette décision à l'unanimité après les "excellents résultats" obtenus dans le cadre de ses fonctions intérimaires plus tôt cette année.

Srinivas Phatak occupait le poste par intérim depuis février, après le départ soudain de son directeur général Hein Schumacher et son remplacement par Fernando Fernandez, alors directeur financier.

"Le conseil d'administration d'Unilever est d'accord à l'unanimité que Srinivas est le meilleur candidat pour le poste, en raison de la solidité de son expérience dans l'industrie et de ses compétences fonctionnelles, et ayant fait preuve de performances solides en tant que directeur financier par intérim", selon un communiqué.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

