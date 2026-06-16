Unilever mise sur les jumeaux numériques avec Accenture

Unilever et Accenture annoncent un accord pour étendre l'utilisation de jumeaux numériques compatibles avec l'IA sur le réseau mondial de fabrication du géant britannique de l'agroalimentaire, des produits d'hygiène et d'entretien ménager.

Selon les deux groupes, ce programme pluriannuel marque une étape supplémentaire dans le parcours d'Unilever visant à appliquer des technologies pionnières à travers sa chaîne de valeur, alors qu'il "entreprend de façonner l'avenir de l'industrie des biens de consommation".

Les jumeaux numériques sont des modèles virtuels d'équipements d'usine et de lignes de production. Ils utilisent des données en temps réel provenant des systèmes physiques situés sur site pour surveiller et prédire les performances des machines et des processus.

En intégrant les jumeaux numériques à des insights et à des capacités actuelles grâce à l'IA, Unilever se dote d'outils avancés pour identifier les problèmes plus vite, simuler des scénarios plus rapidement et prendre des décisions plus intelligentes tout au long du cycle de production.

S'appuyant sur les jumeaux numériques déjà utilisés, Unilever prévoit d'étendre leur adoption au cours des 18 prochains mois en construisant plus de 40 nouveaux jumeaux numériques, créant ainsi un modèle évolutif pour un déploiement mondial.

Accenture soutient Unilever dans le déploiement de capacités d'IA industrielle utilisant des analyses avancées et des agents d'IA pour prédire les besoins de maintenance, améliorer les performances et aider les équipes à agir plus rapidement.

À mesure que le système apprend et que les employés gagnent en confiance dans sa précision, il peut progressivement effectuer certains ajustements automatiquement, sous supervision humaine, ajoute le groupe américain de conseil en technologie.