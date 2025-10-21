Unilever: la scission des glaces Magnum retardée par la paralysie budgétaire américaine

Le géant britannique des produits d'hygiène, cosmétiques et alimentation Unilever a annoncé mardi que la scission de sa division glaces sous le nom "The Magnum Ice Cream Company" sera retardée par la paralysie budgétaire aux Etats-Unis.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL LOCCISANO )

Le gendarme boursier américain (SEC) "n'est actuellement pas en mesure de déclarer effectif" l'enregistrement des actions de la nouvelle entreprise, pour que celles-ci "soient admises à la cote" à la Bourse de New York, selon un communiqué d'Unilever.

Depuis le 1er octobre et l'expiration du budget des Etats-Unis, les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate ne parviennent pas à s'entendre pour sortir du "shutdown", une situation qui affecte totalement ou partiellement les secteurs de l'Etat fédéral, dont les autorités boursières.

Sans issue en vue, le blocage actuel est déjà le troisième plus long de l'histoire du pays et se rapproche lentement mais sûrement du record de 35 jours, établi en 2019, déjà sous Donald Trump.

Unilever, qui voulait précédemment boucler la scission d'ici mi-novembre, ne précise pas exactement à quel point elle sera ralentie. Mais l'entreprise "reste déterminé à la mettre en oeuvre en 2025" et ajoute que "de plus amples informations sur le calendrier révisé seront communiquées dès que possible".

Sous la pression d'investisseurs pour améliorer ses performances, Unilever avait annoncé l'an dernier la scission de cette division qui compte aussi les marques Ben & Jerry's et Cornetto, dont la cotation principale sera à Amsterdam, avec des cotations supplémentaires à Londres et New York.

Unilever reculait de 0,45% mardi matin à la Bourse de Londres.