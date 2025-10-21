General Motors dépasse les attentes au 3T et relève plusieurs objectifs pour 2025

Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour 2025.

( AFP / ETIENNE LAURENT )

"Nous sommes focalisés sur la rentabilité des véhicules électriques, le maintien de la discipline au niveau de la production et de la tarification, la maitrise des coûts fixes et une réduction supplémentaire de l'exposition aux droits de douane", a commenté Mary Barra, patronne du groupe, dans un message adressé aux actionnaires.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action GM s'envolait de plus de 9%.

Le chiffre d'affaires a certes reculé sur un an de 0,3% à 48,59 milliards de dollars mais il dépasse largement les 45,04 milliards anticipés par le consensus des analystes de FactSet.

Même chose pour le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels - variable privilégiée par les marchés -, qui a cédé 5,4% sur un an à 2,80 dollars mais le consensus tablait sur 2,29 dollars.

En revanche, GM n'a pas satisfait les attentes pour le bénéfice net qui ressort à 1,30 milliard de dollars soit moins de deux fois moins que les 3,03 milliards du troisième trimestre 2024. C'est aussi inférieur au consensus de 2,26 milliards.

Le groupe a annoncé le 14 octobre une charge de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre, du fait d'un "réalignement" stratégique dans les véhicules électriques.

L'administration de Donald Trump a supprimé depuis son retour à la Maison Blanche en janvier une multitude d'aides destinées à promouvoir la transition énergétique. Fin septembre, un crédit d'impôt de 7.500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique a disparu.

Mais, dès 2024, les constructeurs avaient réalisé que les consommateurs américains n'étaient pas aussi friands de ce type de motorisation que ce qui avait été anticipé.

"Il est désormais clair que l'adoption du véhicule électrique à court terme sera inférieure aux prévisions", a réitéré Mme Barra, dans son message, assurant que cette motorisation restait malgré tout "l'étoile du Berger" de GM.

Dans ces circonstances, le groupe a revu à la hausse sa prévision annuelle de bénéfice net par action hors éléments exceptionnels qui devrait se situer entre 9,75 et 10,50 dollars (8,25 à 10 dollars auparavant) et de résultat opérationnel à données comparables qui devrait ressortir entre 12 et 13 milliards (10 à 12,5 milliards auparavant).

En revanche, il a abaissé la fourchette haute pour son bénéfice net qui devrait se situer entre 7,7 et 8,3 milliards (7,7 à 9,5 milliards auparavant).