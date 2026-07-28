Unilever-La croissance du CA dépasse les attentes avec la hausse des volumes

Unilever ULVR.L a annoncé mardi un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes, porté par la hausse à la fois des volumes et des prix.

Le géant britannique de produits de grande consommation a bénéficié de la tendance des consommateurs à se tourner vers des marques connues et de confiance, malgré l'incertitude liée à la guerre en Iran.

Sous la houlette de son directeur général Fernando Fernandez, nommé l'année dernière à la tête d'Unilever pour accélérer la stratégie de redressement, le groupe s'est recentré vers les marques de beauté et de bien-être.

Et ce dans un contexte où le conflit au Moyen-Orient, avec ses conséquences notamment sur les prix du brut, a imposé aux entreprises des coûts plus élevés, qui se sont répercutés sur des consommateurs aux budgets serrés.

Le fabricant du savon Dove et du déodorant Axe a déclaré s'attendre désormais à ce que la croissance sous-jacente de son chiffre d'affaires annuel se situe dans sa fourchette prévisionnelle pluriannuelle de 4% à 6%, alors qu'une prévision antérieure tablait sur une croissance dans la partie basse de cette fourchette.

Unilever, qui est en train de fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant d'épices américain McCormick

MKC.N , a publié une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires sous-jacent de 5,8%, alors que les analystes tablaient sur 4,3%, selon un consensus établi par l'entreprise.

(Rédigé par Shashwat Awasthi à Bangalore et and Richa Naidu à Londres ; version française Augustin Turpin ; édité par Benoit Van Overstraeten)