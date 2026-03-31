Unilever et McCormick sur le point de conclure un accord en vue de créer une entreprise alimentaire d'une valeur de 60 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Unilever recevrait 15,7 milliards de dollars en espèces dans le cadre d'une transaction potentielle

* Un accord pourrait être conclu mardi, selon l'entreprise

* Les actionnaires d'Unilever conserveront une participation de 65 % dans l'entité fusionnée

(Ajoute le commentaire de l'analyste au paragraphe 12, le prix de l'action au paragraphe 14, l'investisseur au paragraphe 23; graphiques) par Richa Naidu et Yadarisa Shabong

Unilever ULVR.L a déclaré mardi qu'il était en pourparlers avancés pour combiner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick

MKC.N dans une transaction potentielle qui fournirait 15,7 milliards de dollars en espèces et donnerait aux actionnaires le contrôle majoritaire de l'entité fusionnée.

Si l'opération est menée à bien, elle sera structurée sous la forme d'un "Reverse Morris Trust", qui offre des avantages fiscaux. Unilever scinderait la division et la fusionnerait ensuite avec le propriétaire de la sauce piquante Cholula. Les actionnaires d'Unilever devraient conserver une participation de 65 % dans la nouvelle entité.

Les analystes de Barclays ont évalué l'activité alimentaire d'Unilever entre 28 milliards d'euros (32,10 milliards de dollars) et 31 milliards d'euros, dette comprise. Si l'on ajoute à cela les 14,2 milliards de dollars de capitalisation boursière de McCormick et les 15,7 milliards de dollars de liquidités, la valeur de la nouvelle entité combinée pourrait dépasser les 60 milliards de dollars.

L'opération potentielle marque la plus grande initiative de Fernando Fernandez depuis son arrivée à la tête d'Unilever en mars 2025 et intervient après qu'il a achevé l'année dernière la scission des activités d'Unilever dans le domaine des crèmes glacées, qui pèsent plusieurs milliards d'euros et qui abritent Ben & Jerry's et Magnum MICCT.AS .

Bien que l'unité alimentaire d'Unilever soit une activité à forte marge, la croissance des ventes est restée à la traîne dans les secteurs de l'hygiène personnelle et de la beauté et a pesé sur son ambition d'augmenter les ventes globales du groupe de 4 à 6 % à court terme.

"Le travail se poursuit pour convenir et finaliser une transaction et il est possible qu'un accord soit **conclu** aujourd'hui, bien qu'il n'y ait aucune certitude qu'une transaction soit convenue", a déclaré Unilever dans un communiqué sur les pourparlers avec McCormick.

Unilever a précisé que le projet de regroupement de ses activités alimentaires exclurait certains actifs, notamment ses activités en Inde.

Depuis des années, l'entreprise subit la pression des investisseurs pour se défaire de ses marques alimentaires, et ce d'autant plus qu'il a été révélé en 2022 que l'actionnaire activiste milliardaire Nelson Peltz avait pris une participation dans Unilever. **Peltz** a été associé au départ de deux **directeurs généraux**, Alan Jope et Hein Schumacher, qui, selon les investisseurs, ne rationalisaient pas assez rapidement le portefeuille d'Unilever.

L'accord avec McCormick vient s'ajouter à un programme de réduction des coûts qu'Unilever a mis en place depuis 2024 et qui devrait permettre d'économiser environ 800 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

"L'évaluation de la transaction nécessitera plus de détails sur les synergies et la façon dont la société gérera les coûts échoués, avec **la nouvelle** aujourd'hui qu'elle a mis en œuvre un gel des embauches au niveau mondial en raison de l'impact de la guerre, ce qui pourrait affecter le sentiment sur **la performance actuelle du marché**", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note.

Reuters a rapporté en exclusivité lundi qu'Unilever a mis en œuvre la semaine dernière un gel des embauches au niveau mondial "à tous les niveaux" qui durera au moins trois mois, citant les effets de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Les actions d'Unilever, qui ont chuté de plus de 7 % au cours de l'année écoulée, étaient en hausse de 0,9 % au début de la journée de mardi.

DE LA MARGARINE AU SAVON

Les origines d'Unilever dans le secteur alimentaire remontent à 1860, lorsque l'une de ses familles fondatrices néerlandaises a commencé à développer ses activités dans le commerce du beurre. Unilever a été créée en 1929 lorsque Margarine Unie et Lever Brothers se sont associés dans ce qui était à l'époque l'une des plus grandes fusions industrielles jamais réalisées en Europe.

Aujourd'hui, les activités alimentaires de la société **ont représenté** un peu plus d'un quart de son chiffre d'affaires annuel global de 50,5 milliards d'euros l'année dernière, et une part importante de ses 96 000 employés dans le monde.

Rien qu'en Europe et en Grande-Bretagne, près de 5 000 personnes travaillent dans le secteur alimentaire d'Unilever, a déclaré un cadre supérieur à Reuters, soit un peu moins d'un tiers des employés de la région. En Allemagne et en Autriche, par exemple, près de la moitié de la main-d'œuvre travaille dans le secteur alimentaire, a déclaré la source.

Unilever a passé la majeure partie du siècle dernier à racheter des marques d'aliments et de boissons, de Marmite à Colman's et Horlick's, jusqu'à ce que, au cours de la dernière décennie, de nombreux consommateurs commencent à se détourner des aliments emballés pour privilégier les produits frais, considérés comme plus sains.

L'essor des médicaments amaigrissants GLP-1 ces dernières années a encore érodé la demande et la confiance des investisseurs dans les aliments emballés, notamment en raison de la forte concurrence des marques de distributeurs moins chères qui fabriquent des produits similaires.

Au cours de l'année écoulée, Unilever a cédé plusieurs actifs alimentaires non essentiels, notamment la marque de snacks Graze et la marque de viande à base de plantes The Vegetarian Butcher .

"Il est logique qu'Unilever se concentre sur des catégories à plus forte croissance, mais à ce stade, nous avons besoin de voir les détails de toute transaction, y compris tous les avantages et inconvénients, pour évaluer si une valeur suffisante est créée pour les actionnaires à moyen et à long terme", a déclaré Tineke Frikkee, gestionnaire de portefeuille chez W1M, un investisseur d'Unilever.

(1 dollar = 0,8724 euro)