Volvo Cars va monter à près de 20% du capital de Polestar après conversion d'un prêt

Le fabricant automobile suédois Volvo Cars, contrôlé par le chinois Geely, va monter à près de 20% du capital de la marque électrique Polestar, également contrôlée par Geely, après conversion partielle d'un prêt, a-t-il annoncé mardi.

Un modèle de SUV électrique Polestar 3, à Los Angeles, en 2023 (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / TOMMASO BODDI )

Cette opération de conversion d'un prêt de 339 millions de dollars (300 millions d'euros) va entraîner la montée de Volvo Cars de 9,8% à 19,9% dans le capital de Polestar en deux temps d'ici la fin du deuxième trimestre, selon un communiqué.

Volvo Cars conserve 661 millions de dollars de prêt convertible en action, et l'échéance de ce prêt est repoussée à fin 2031.

Le groupe suédois annonce par ailleurs qu'il va centraliser la production du modèle Polestar 3, actuellement produite aux Etats-Unis et en Chine, dans l'usine américaine de Ridgeville, près de Charleston, en Caroline du Sud.

"La décision de centraliser la production mondiale de la Polestar 3 à Charleston permet aux deux entreprises de réaliser des gains d'efficacité, tout en soulignant notre confiance dans cette usine et le rôle qu'elle joue au sein de notre réseau de production", a déclaré Håkan Samuelsson, directeur général de Volvo Cars cité dans le communiqué.

L'usine américaine de Volvo Cars est déjà un pôle de production mondial pour le SUV électrique Volvo EX90.

Le groupe avait annoncé dès avril 2024 qu'il renforcerait sa production américaine pour éviter les taxes à l'importation imposées par l'administration Trump.

Polestar a enregistré de lourdes pertes depuis plusieurs années pour se développer, rencontrant des difficultés sur un marché électrique hésitant, et face à une concurrence acérée.

La marque basée à Göteborg en Suède avait annoncé en novembre 2023 un plan de réduction de ses coûts afin notamment d'améliorer sa rentabilité aux Etats-Unis et un recentrage sur quelques marchés clés.

Volvo Cars avait par ailleurs annoncé en février 2024 que la marque serait désormais financée uniquement par sa maison mère, le groupe chinois Geely.