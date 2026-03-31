Unilever et McCormick concluent un accord pour créer un géant de l'alimentation de 65 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration commune d'Unilever et de McCormick; mise à jour des actions)

* Unilever recevra 15,7 milliards de dollars en espèces dans le cadre de l'opération

* Les actionnaires d'Unilever conserveront une participation de 65 % dans l'entité fusionnée, ce qui équivaut à 29,1 milliards de dollars

* L'opération valorise Unilever Foods à environ 44,8 milliards de dollars

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par Richa Naidu et Yadarisa Shabong

Unilever ULVR.L a déclaré mardi qu'il allait fusionner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans le cadre de la deuxième plus grande transaction alimentaire de l'histoire, une opération qui créera une société d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars.

La transaction sera structurée sous la forme d'un "Reverse Morris Trust" (RMT), qui offre des avantages fiscaux. Unilever scindera la division alimentaire et la fusionnera ensuite avec le propriétaire de la sauce piquante Cholula. Il s'agit de la plus grande transaction RMT impliquant une entreprise européenne, a déclaré Rothschild, qui a agi en tant que conseiller financier principal conjoint de McCormick.

Unilever et ses actionnaires détiendront une participation de 65 % dans les actions en circulation entièrement diluées de la société combinée, ce qui équivaut à 29,1 milliards de dollars sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur un mois de McCormick, soit 57,84 dollars, ont indiqué les sociétés dans une déclaration commune.

Le géant britannique des biens de consommation recevra également 15,7 milliards de dollars en espèces. L'accord valorise les activités alimentaires d'Unilever à près de 45 milliards de dollars et McCormick à environ 21 milliards de dollars, selon les entreprises. L'accord est le plus grand pari du directeur général Fernando Fernandez depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en mars 2025 et intervient après qu'il a achevé l'année dernière la scission de l'activité de crème glacée d'Unilever, qui pèse plusieurs milliards d'euros et qui abrite Ben & Jerry's et Magnum .

"Il est logique de céder l'activité alimentaire dont les volumes ont été faibles ces dernières années", a déclaré Harsharan Mann, gestionnaire de portefeuille chez Aviva Investors, actionnaire d'Unilever, dans des commentaires envoyés à Reuters. Le modèle RMT est "raisonnable" étant donné les problèmes fiscaux qui ont affecté des transactions similaires ces dernières années, a-t-il ajouté.

"Des entreprises mondiales telles que Procter & Gamble

PG.N ont utilisé avec succès cette structure au cours des années précédentes pour des cessions d'activités non essentielles dans une structure exempte d'impôts."

L'accord exclut certains actifs, notamment les activités d'Unilever en Inde, ont ajouté les entreprises.

Les actions de McCormick étaient en hausse de 2 % dans les transactions de pré-marché aux États-Unis, tandis que les actions d'Unilever étaient légèrement plus élevées.

SOUS PRESSION

L'empire tentaculaire des marques de consommation d'Unilever s'étend des savons Dove à la mayonnaise Hellmann's, en passant par les cubes de bouillon Knorr, les produits de nettoyage Cif et le déodorant Axe, entre autres. Bien que l'unité alimentaire d'Unilever soit une activité à forte marge, la croissance des ventes est restée à la traîne dans les secteurs de l'hygiène personnelle et de la beauté, ce qui a pesé sur l'ambition d'Unilever d'augmenter les ventes globales du groupe de 4 à 6 % à court terme.

La pression des investisseurs pour se débarrasser des marques alimentaires s'est accrue après qu'il a été révélé en 2022 que l'actionnaire activiste milliardaire Nelson Peltz avait pris une participation dans Unilever. M. Peltz a été associé au départ de deux directeurs généraux, Alan Jope et Hein Schumacher, dont les investisseurs estimaient qu'ils ne rationalisaient pas assez rapidement le portefeuille de l'entreprise.

L'accord avec McCormick vient s'ajouter à un programme de réduction des coûts qu'Unilever a mis en place depuis 2024 et qui doit permettre d'économiser environ 800 millions d'euros au cours des trois prochaines années. Reuters a rapporté en exclusivité lundi en fin de journée qu'Unilever avait mis en place un gel mondial des embauches "à tous les niveaux" qui durera au moins trois mois, citant les effets de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient.

PASSAGE DE LA MARGARINE À LA SANTÉ ET À LA BEAUTÉ

Les origines d'Unilever dans le secteur alimentaire remontent à 1860, lorsque l'une de ses familles fondatrices néerlandaises a commencé à développer une activité dans le commerce du beurre. Unilever a été créée en 1929 lorsque Margarine Unie et Lever Brothers se sont associés dans ce qui était à l'époque l'une des plus grandes fusions industrielles jamais réalisées en Europe.

Les activités alimentaires de l'entreprise ont représenté un peu plus d'un quart de son chiffre d'affaires annuel global de 50,5 milliards d'euros l'année dernière, et une grande partie de ses 96 000 employés dans le monde.

Unilever a passé la majeure partie du siècle dernier à racheter des marques d'aliments et de boissons, de Marmite à Colman's et Horlick's, jusqu'à ce que, au cours de la dernière décennie, les consommateurs soucieux de leur santé commencent à délaisser les aliments emballés au profit des produits frais.

L'essor des médicaments amaigrissants GLP-1 ces dernières années a encore érodé la demande et la confiance des investisseurs dans les aliments emballés, notamment en raison de la forte concurrence des marques de distributeurs moins chères qui fabriquent des produits similaires. Au cours de l'année écoulée, Unilever a cédé plusieurs actifs alimentaires non essentiels, notamment la marque de snacks Graze et la marque de viande à base de plantes The Vegetarian Butcher .

(1 $ = 0,8724 euro)