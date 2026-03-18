Unilever envisagerait une scission de ses activités alimentaires
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:48
D'après plusieurs sources proches du dossier, des discussions ont été engagées avec des conseillers afin d'examiner différentes options. Parmi les scénarios envisagés se dressent une cession complète ou partielle de la division alimentaire, avec la conservation de certaines marques phares. Aucune décision n'a été prise, et aucune opération ne sera envisagée avant 2027. Une telle transaction pourrait valoriser l'activité alimentaire à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le groupe pourrait néanmoins décider de maintenir sa structure actuelle ou d'opter pour d'autres alternatives.
Sous l'autorité de son directeur général Fernando Fernandez, le groupe accélère son recentrage sur les secteurs de la beauté, des soins personnels et du bien-être, jugés plus porteurs. Le groupe a déjà multiplié les cessions dans l'alimentaire. Il s'est séparé de sa division de margarines, qui inclut notamment la marque I Can't Believe It's Not Butter!, ainsi que de l'activité de substituts de viande The Vegetarian Butcher. Plus récemment, Unilever a introduit en bourse sa division glaces, regroupée au sein de Magnum Ice Cream, tout en conservant une participation d'environ 20%.
Aujourd'hui, l'essentiel de l'alimentaire repose sur deux piliers : Hellmann's et Knorr. Ils représentent 60% des ventes du pôle, une part qui pourrait grimper à 75% après les cessions prévues. Le groupe possède également des marques emblématiques comme Maille, Colman's ou encore Marmite. Mais le secteur alimentaire traverse une période plus difficile. Comme son concurrent Nestlé, Unilever fait face à des consommateurs sous contrainte budgétaire, qui se tournent vers des marques de distributeurs moins chères.
Un recentrage sur les soins qui ne surprend pas
A l'inverse, les activités de beauté et de soins personnels offrent des perspectives de croissance plus attractives. La demande reste soutenue, portée par la mode des routines de soins et des parfums premium. Unilever entend miser sur des marques comme Dove ou Liquid IV, au coeur de son plan de redressement.
Oddo BHF estime que depuis 2021 et l'arrivée de Nelson Peltz au capital et au conseil, le scénario privilégié est celui d'un recentrage stratégique le consumer care (entretien, hygiène, beauté), avec une sortie progressive des activités alimentaires, à commencer par les glaces. La séparation de l'activité alimentaire, qui pèse encore environ 25% des ventes, nécessiterait toutefois une acquisition parallèle dans le consumer care pour préserver les effets de taille et les synergies, estime le bureau d'études.
En bourse, le titre Unilever évolue peu depuis le début de l'année à Londres, valorisant le groupe autour de 107 MdsGBP (142 MdsUSD). Les investisseurs semblent pour l'instant adopter une position attentiste face à ces réflexions stratégiques, encore à un stade préliminaire.
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